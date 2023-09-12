Саакашвілі спрогнозував майбутнє України у разі перемир'я: "Через рік-два країна впаде, Путін піде далі"

Експрезидент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі спрогнозував, що станеться, якщо Україна зараз погодиться на перемир'я. Він вважає, що через рік-два Росія знищить нашу державу і почне війни на території інших країн.

Про це він написав у своїй колонці для "Української правди".

Саакашвілі вважає, що напад Росії на Україну - це війна проти колективного Заходу і поки це все відчувають лише українці. Проте на думку політика, якщо зараз наша держава погодиться на перемир'я, то вже через рік-два вона впаде і Путін почне нові війни.

"Що трапиться, якщо Україна оголосить про перемир'я зараз? А трапиться те, що через рік-два вона обов'язково впаде, і Путін обов'язково вторгнеться в Польщу і країни Балтії. А Грузію і Молдову він просто проковтне по ходу, практично без особливого докладання зусиль", - зауважив експрезидент Грузії.

Саакашвілі також додав, що Україна ціною власних жертв зараз допомагає Європі зберегти свій спосіб життя. Він зауважив, що ті, хто зараз звинувачує Зеленського у різкій поведінці щодо партнерів, повинні усвідомити, що традиційна дипломатія призвела до того, що відбувається зараз.

Натомість політик прогнозує, що після перемоги над Росією Україна стане наддержавою, з якою повинні будуть усі рахуватись.

"І треба все ж бути готовим до того, що після цієї перемоги Україна стане наддержавою всього регіону – від Центральної Азії до Атлантики. Про це я говорив у 2005-му і тоді ніхто не сприймав мене всерйоз. Зеленський практично інстинктивно намацав головну фабулу цієї війни і при цьому веде Україну і всіх союзників, і партнерів до правильного результату. І зіскочити з цього поїзда Заходу не вдасться", - зауважив Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі запускає ініціативу з допомоги українським дітям.

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