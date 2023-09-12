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Саакашвілі спрогнозував майбутнє України у разі перемир'я: "Через рік-два країна впаде, Путін піде далі"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Саакашвілі спрогнозував майбутнє України у разі перемир'я: "Через рік-два країна впаде, Путін піде далі"

Міхеїл Саакашвілі / Фото: Associated Press

Саакашвілі також спрогнозував майбутнє України після перемоги.

Експрезидент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі спрогнозував, що станеться, якщо Україна зараз погодиться на перемир'я. Він вважає, що через рік-два Росія знищить нашу державу і почне війни на території інших країн. 

Про це він написав у своїй колонці для "Української правди". 

Саакашвілі вважає, що напад Росії на Україну - це війна проти колективного Заходу і поки це все відчувають лише українці. Проте на думку політика, якщо зараз наша держава погодиться на перемир'я, то вже через рік-два вона впаде і Путін почне нові війни. 

"Що трапиться, якщо Україна оголосить про перемир'я зараз? А трапиться те, що через рік-два вона обов'язково впаде, і Путін обов'язково вторгнеться в Польщу і країни Балтії. А Грузію і Молдову він просто проковтне по ходу, практично без особливого докладання зусиль", - зауважив експрезидент Грузії. 

Саакашвілі також додав, що Україна ціною власних жертв зараз допомагає Європі зберегти свій спосіб життя. Він зауважив, що ті, хто зараз звинувачує Зеленського у різкій поведінці щодо партнерів, повинні усвідомити, що традиційна дипломатія призвела до того, що відбувається зараз. 

Натомість політик прогнозує, що після перемоги над Росією Україна стане наддержавою, з якою повинні будуть усі рахуватись. 

"І треба все ж бути готовим до того, що після цієї перемоги Україна стане наддержавою всього регіону – від Центральної Азії до Атлантики. Про це я говорив у 2005-му і тоді ніхто не сприймав мене всерйоз. Зеленський практично інстинктивно намацав головну фабулу цієї війни і при цьому веде Україну і всіх союзників, і партнерів до правильного результату. І зіскочити з цього поїзда Заходу не вдасться", - зауважив Саакашвілі. 

Нагадаємо, Саакашвілі запускає ініціативу з допомоги українським дітям.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
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