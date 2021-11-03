Саакашвілі став слабшим, але не відмовився від медичних тестів — адвокат політика

Саакашвілі став слабшим, але не відмовився від медичних тестів — адвокат політика

У експрезидент Грузії — стрибки тиску.

Особистий лікар колишнього президента Грузії Ніколоз Кіпшидзе стурбований станом здоров'я Міхеіла Саакашвілі.

Про це пише "Інтерфакс".

"Сьогодні він був трохи слабшим, ніж учора і тому ми вирішили, що завтра зробимо тести", — сказав він увечері у вівторок журналістам після відвідин Саакашвілі у в'язниці у місті Руставі.

За його словами, Саакашвілі спочатку відмовився від тестів, але пізніше погодився.

"Будуть зроблені всі можливі тести. Він був ослаблений, були стрибки тиску, пульс змінювався протягом дня", — сказав Кіпшидзе.

Додамо, що голодування експрезидента Грузії Міеіла Саакашвілі триває 33 дні.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років ув'язнення за перевищення службових повноважень на посаді глави держави. Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу – про незаконне перетинання кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування та оголосив себе політв'язнем.

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