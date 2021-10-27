В'язниця у Руставі, де перебуває Саакашвілі / Associated Press

Саакашвілі відмовився від лікування та послуг бригади реанімобіля на знак протесту

Саакашвілі відмовився від лікування та послуг бригади реанімобіля на знак протесту

Політик нарікає, що в ув'язненні порушують його процесуальні права.

Український політик та експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці грузинського міста Руставі, передав через адвоката новий лист.

Про це повідомляє "Грузія онлайн".

Зазначається, що Саакашвілі вирішив відмовитися від будь-якого пов'язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень.

"Я прийматиму тільки ті ліки, які не пов'язані з голодуванням, поки ви не повернете кімнаті зустрічей початковий вигляд, і поки мені не буде надано можливість користуватися своїми процесуальними правами", — пише експрезидент Грузії на адресу начальника пенітенціарної установи.

Своєю чергою адвокат політика Зураб Модебадзе вважає, що грузинська влада "має план вбивства Саакашвілі".

Раніше український омбудсмен повідомляв, що Міхеіл Саакашвілі відмовився від переведення до тюремної лікарні, оскільки вважає, що це небезпечно для його життя.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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