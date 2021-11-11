Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування, але є умови

Саакашвілі заявив про готовність припинити голодування, але є умови

Експрезидент Грузії назвав умову, за якої готовий припинити голодування.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого днями ушпиталили через погіршення здоров'я, ухвалив рішення припинити голодування.

Про це повідомила його адвокатка Ніка Гварамія, повідомляє телеканал "Руставі 2".

Правозахисниця відвідала експрезидента Грузії 11 листопада та зачитала його листа. З її слів, начебто Саакашвілі врахував заклики Європейського суду з прав людини та у результаті ухвалив рішення про завершення голодування, але відмовився проходити реабілітацію у лікарні Глданської в'язниці чи в Горійську.

"Моє голодування вже стає зброєю російських та чинного уряду проти мене. Я вирішив прислухатися до заклику Європейського суду з прав людини, а також наших західних партнерів, та припинити голодування", — йдеться у листі.

Водночас, за інформацією ЗМІ, Саакашвілі обіцяє припинити голодування, коли його переведуть до цивільної лікарні для реабілітації.

Нагадаємо, з'явилося відео, як напівоголенего Саакашвілі силою доставляли до в'язничної палати лікарні.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання