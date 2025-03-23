Саудівські переговори завершилися: Умєров про перші підсумки

У Садівській Аравії завершилися українсько-американські переговори щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, який був учасником переговорного процесу.

За його словами, розмова з американською командою була "конструктивною та змістовною". Сторони обговорили "ключові питання, зокрема в енергетичній сфері".

"Завдання президента України Володимира Зеленського – досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", – сказав Умєров.

Раніше Рустем Умєров розповів, що на переговорах у Саудівській Аравії сьогодні у складі української делегації присутні фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент.

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