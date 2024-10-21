Садовий про перемовини з РФ: "Треба думати про життя людей, бо вічна тільки смерть"

Мер Львова не знає, якими будуть ці перемовини, але наголосив, що це залежить внутрішнього потенціалу України і розуміння, що Росія була, є і буде завжди ворогом для держави.

Мер Львова Андрій Садовий висловив свою думку щодо переговорів з Росією про закінчення війни. На його думку, можливий лише "тимчасовий спокій", водночас посадовець зазначив, що "вічна тільки є смерть", тому треба думати про життя людей.

Про це Садовий сказав в інтерв’ю "РБК-Україна".

Мер Львова зауважив, що будь-яка війна рано чи пізно завершується. Питання, яким результатом вона завершиться.

"Я не думаю, що це є таємницею, що переговори тривали і тривають. На різних рівнях, використовуючи треті країни. Хоча є чинний указ президента про заборону будь-яких перемовин", – сказав Садовий.

Він зауважив, що не знає, якими будуть ці перемовини. Водночас посадовець наголосив, що це залежить внутрішнього потенціалу України і розуміння, що Росія була, є і буде завжди ворогом для держави.

"І навіть якщо ми будемо мати якийсь час спокою, то це буде тимчасовість. І ми повинні цей час спокою максимально використати, щоб перебудувати ситуацію в нашій державі і бути потужнішими в рази, щоби Росія боялася наступний раз на нас нападати. А вони життя нам не дадуть, тому що наш успіх – це їхня смерть", – наголосив мер Львова.

Він також відповів на запитання, чи це буде не останній раунд:

"Львів за останні 100 років був частиною шести різних країн. Так, нас породив король Данило, сьогодні ми є культурна столиця України, це наша гордість і ми відчуваємо цю відповідальність, яка на нас сьогодні є, але ще раз наголошую, вічна тільки є смерть. Життя є тимчасове. Тому треба думати про життя людей".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати переговори з Росією, але тільки "на рівних".

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