Садовий про ресурс західної України: "Це мільйони людей, яких ми можемо прийняти"

Садовий про ресурс західної України: "Це мільйони людей, яких ми можемо прийняти"

Львів іноді вже називають столицею в евакуації.

Якщо в Україні розпочнуться повномасштабні бойові дії, західні області можуть прийняти мільйони людей.

Про це мер Львова Андрій Садовий розповів в інтерв'ю ВВС Україна, опублікованому у п'ятницю, 18 лютого.

"Ми координуємось з міськими головами Львівської області й західної України. Кожен оновлює протоколи. У Львові є комісія, яка над цим працює. До прикладу, ми маємо у Львові орієнтовно 130 тисяч студентів. Багато з них живуть у гуртожитках, хтось винаймає помешкання. Ресурс (для поселення - Ред.) у Львові є великим. Але, якщо подивитись на ресурс західної України, то я б сказав, що це мільйони людей, яких ми можемо прийняти. Ми розуміємо, що це наш обов'язок, і ми над цим сьогодні працюємо", - зазначив він.

За словами Садового, наступного тижня відбудеться зустріч з мерами західної України, де кожен дасть своє розуміння - мінімуму і максимуму людей, який вони готові прийняти.

Нагадаємо:

На тлі можливої російської агресії в містах на заході України різко збільшився попит на нерухомість. Житло та офіси бронюють жителі східних та південних регіонів, рідше - столиці. У розмовах із рієлторами потенційні орендатори не приховують, що хотіли би пересидіти небезпеку.

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