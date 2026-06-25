Садовий пригрозив судом польському політикові Качинському: що сталося

Андрій Садовий / © Сайт об'єднання "Самопоміч"

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Мер Львова Андрій Садовий заявив, що слова польського політика Ярослава Качинського не відповідають дійсності. Качинський звинуватив Садового в тому, що той нібито приїхав на конференцію до Гданська та не повернув гроші польській фірмі. Мер заперечив це і додав, що через неправдиві звинувачення може піти до суду.

Про це Андрій Садовий повідомив на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

За словами очільника Львова, польського політика обурила його нібито присутність на URC2026 у Гданську, однак насправді він перебуває в іншому місці.

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«Є лише одна проблема — сьогодні мене у Гданську немає, адже я вже працюю в Дюссельдорфі, де завтра разом із мером міста підпишемо угоду про приєднання Дюссельдорфа до мережі UNBROKEN Cities», — заявив Садовий.

Він додав, що напередодні у Гданську Львів провів окремий захід — Lviv Resilience Day, де підписали шість нових угод і залучили понад 2,5 млн євро підтримки. Проте на офіційних заходах самої конференції його немає.

Також Садовий відреагував на закиди Ярослава Качинського щодо того, що Львів чи мер особисто не розрахувалися з польською компанією, яка мала будувати сміттєпереробний завод. Очільник Львова пояснив, що контракт із підрядником розірвали через невиконання зобов’язань.

«За всі фактично виконані роботи компанія отримала понад 30 млн євро. За роботи, які не були виконані, Львів не платив. У цьому немає нічого дивного — саме так працюють договори. Тому за подібні безпідставні звинувачення уже, мабуть, час звертатися до суду», — наголосив він.

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Наприкінці міський голова Львова подякував польським партнерам, які продовжують підтримувати Україну та Львів «попри політичний шум».

Нагадаємо, польські волонтери з фонду Sikorki na Ukrainie всього за три дні зібрали понад 500 тисяч злотих (це приблизно 136 тисяч доларів). За ці гроші вони викуплять старі автобуси у міста Кельце, щоб передати їх Вінниці.

Потреба у зборі виникла через те, що польські депутати відмовилися віддати автобуси безкоштовно. Причиною стали суперечки через вулицю імені Степана Бандери у Вінниці.

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