Сахалися, як від прокаженого: союзники ОДКБ сторонилися від Путіна під час саміту у Вірменії (відео)

Кремлівському диктатору довелося осібно стояти під час фотосесії із союзниками з Організації договору про колективну безпеку.

На саміті у Вірменії союзники ОДКБ намагалися триматися подалі від російського президента Володимира Путіна під час фотосесії.

Відповідне відео інциденту почали активно поширювати в Мережі.

На ролику помітно, як прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та лідер Таджикистану Емомалі Рахмон дистанціювалися від кремлівського диктатора під час спільного фотографування.

Ймовірно, це помітив і сам російський президент, він мав зніяковілий вигляд, поправляв краватку та поглядав угору.

А ось голова МЗС Росії Сергій Лавров нагрубіянив фотографам на саміті ОДКБ. Він заявив, що робота фотографа - це не вказувати йому, як ставати до свілини.

Саміт ОДКБ

Нагадаємо, напередодні в Єревані відбулися мітинги проти саміту ОДКБ. Протест улаштували активісти та прихильники прозахідного опозиційного альянсу. У натовпі були помітні українські, європейські та американські прапори. Мітингувальники обурені сьогоднішнім візитом російського президента Путіна та білоруського очільника Лукашенка на саміт ОДКБ у Вірменії, й закликали до виходу з цієї організації.

Активісти зустріли російських диктаторів плакатами проти Путіна і вигуками: "Слава Україні!".

Путіна і Лукашенка у Вірменії зустріли масовими протестами з гучними заявами

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