Нова "сакральна дата" російського "фюрера": у Путіна знову з'явилися дедлайни у війні проти України

Нова "сакральна дата" російського "фюрера": у Путіна знову з'явилися дедлайни у війні проти України

Російський президент-диктатор Володимир Путін може спробувати закінчити активну фазу введення війни проти України до сторіччя створення Радянського Союзу.

Втім, Збройні сили України мають всі можливості зірвати і цей план окупантів, як вдавалося раніше. Тоді українські захисники розвінчали плани Путіна про 9 Травня.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі проєкту "Пояснює Панюта".

"Для мене найближча концептуальна дата - це 24 грудня цього року. Це століття Радянського Союзу, дата, до якої вони хочуть щось концептуально зробити: або об'єднати ці землі під якимось одним прапором, або зробити якийсь потужний захід у Москві, також запросивши всіх. До 24 грудня вони мають щось зробити", - висловився Ягун.

За його словами, "їхні дати - це їхні дати, а в нас вони зовсім інші": Я ж не говорю про 24 серпня - 31 рік відновлення незалежності".

Ягун наголосив, що для української армії важлива не дата - як для окупантів.

Нагадаємо, у день Росії, 12 червня, у Петербурзі та області відбулося одразу кілька антивоєнних акцій. У селищі Сіверський невідомі вивісили плакат, у якому порівняли Путіна з Гітлером. На ньому було написано: "Ти – не Петро I. Ти – Адольф II".

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