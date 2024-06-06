Сакварелідзе про закиди на адресу Углави з НАБУ: суто медійна історія, жодного зв’язку з реальністю

Наприкінці травня САП провела обшук у одного з детективів НАБУ у справі щодо можливого витоку інформації із Бюро. Хоча жодних імен не називалося, антикорупційні активісти на власний розсуд обвинуватили у причетності до зливу першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву.

олишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе переконаний, що такі звинувачення не мають жодного відношення до реальності, а справу у медіапросторі свідомо роздули активісти «через ревнощі». Про це він сказав в інтерв'ю Telegraf.

«Мені здається, що це дуже роздута історія, насамперед, медійно. Нічого спільного з об'єктивною реальністю вона не має. Не виключено, що це ревнощі деяких шанованих громадянських активістів. У всіх є людські слабкості та прагнення отримати більше впливу, контролю та влади – у тому числі над органом, який вони вважають своїм», - зазначив Сакварелідзе.

Углава не єдиний, хто зазнав атаки з боку активістів. Так само вони поводяться з усіма, хто не належить до їхнього кола.

Подібну поведінку колишній заступник генпрокурора назвав «трайбалізмом», або формою існування племінного співтовариства, яке базується на родоплемінних зв'язках.

«Згадайте, як буквально одразу після призначення директором НАБУ Семена Кривоноса, який пройшов конкурс за участю активістів, на нього з першого дня роботи розпочалися атаки. Ті ж активісти, які схвалили його кандидатуру, відразу почали звинувачувати його в тому, що він людина ОП. Коли їх питаєш, у чому це полягає, все зводиться до того, що Кривоніс не їхня людина», - нагадав Сакварелідзе.

Разом з тим у ексзаступника генпрокурора виникають питання до самих активістів щодо причетності до витоку інформації: «Наразі є кримінальна справа, яку відкрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, і з якоїсь причини всі деталі цієї справи відомі активістам, які звинувачують у зливі інформації інших».

Чесність Углави у Сакварелідзе не викликає жодного сумніву.

«Якби Гізо Углава за 10 років роботи в НАБУ справді хотів би бути до чогось причетним, він би давно це зробив так, щоб ніхто про це ніколи не дізнався, заробив би кілька мільйонів і поїхав би кудись далеко – так робили колись 99% українських силовиків. Але Углава служить цій країні 10 років бездоганно. Якби таких, як він, було більше в силових структурах, Україна жила б інакше», - зазначив Сакварелідзе.

Нагадаємо, Гізо Углава був призначений на посаду першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України у 2015 році. Наразі він власною заявою відсторонений від виконання обов’язків заступника директора НАБУ на два місяці.