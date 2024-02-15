Сакварелідзе заявив, що Пашинський причетний до його звільнення з посади заступника генпрокурора

Давід Сакверелідзе не виключає того, що Сергій Пашинський, який сьогодні підозрюється у розкраданні «нафтопродуктів Курченка», що завдало збитків державі на майже 1 млрд грн, був причетний до його звільнення у 2016 році з посади заступника генерального прокурора.

Про це він заявив в інтерв’ю ІА «Українські новини».

Сакварелідзе нагадав, що тоді генпрокуратура також розслідувала справу з незаконною реалізацією «нафтопродуктів Курченка». Але після того, як були проведені обшуки і готувалася підозра, його раптово зняли з посади в ГПУ. Відповідаючи на запитання, чи міг особисто Пашинський вплинути на керівництво держави і Генпрокуратури щодо його звільнення з відомства, Сакварелідзе не відкидає такої версії. «Я не виключаю цього. Звичайно, що я знав, оскільки там були навіть якісь політичні погрози парламенту, якщо не дадуть голосів, щоб нас прибрали і так далі. Вони приходили до Порошенка і, як я розумію, шантажували його», – наголосив ексзаступник генпрокурора в інтерв’ю. І додав, що на той час Пашинський «був головою комітету (Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони – ред.)» і «мав достатньо великий вплив». Давід Сакварелідзе переконаний, що Сергій Пашинський і сьогодні ще зберігає значний вплив на громадськість і політичне середовище. «У цих людей необмежений ресурс. Вони стільки накрали, що могли купити собі громадських діячів і активістів, медіа, не кажучи вже про телеграм-канали», – зазначив колишній заступник генпрокурора.

Нагадаємо, що 12 лютого 2024 року працівники СБУ, НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському та ще п’ятьом фігурантам кримінального провадження щодо незаконного привласнення та продажу 97 тисяч тонн конфіскованих Україною нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії. Ця справа була підготовлена за матеріалами Державної аудиторської служби України після перевірки ДП «Укртранснафтопродукт».