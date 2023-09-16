Салліван переконаний, що Україна отримає великий пакет підтримки від США

Білий дім зберігає впевненість, що попри розбіжності, які висловлюються різними представниками в Конгресі США щодо продовження підтримки України, законопроєкт з новим масштабним пакетом допомоги зрештою буде ухвалений.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише - Укрінформ.

«На основі наших консультацій на Капітолійському пагорбі (в Конгресі США – ред.) ми вважаємо, що в обох палатах надалі зберігається потужна двопартійна підтримка щодо продовження фінансування (підтримки України – ред.)»,- зауважив представник Білого дому.

Він висловив переконання, що і республіканці, і демократи визнають: Сполучені Штати не можуть відмовитися від цього в такий критичний момент. Тож, за його словами, в адміністрації зберігається впевненість, що попри складні законодавчі процедури Сполучені Штати зрештою зможуть продовжити підтримку України та надалі очолювати коаліцію країн, які також активізувалися на цьому напрямі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час тижня високого рівня, що відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН з 19 по 25 вересня.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти помічників російського ВПК.

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