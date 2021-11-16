Сам на себе не схожий: схудлий Кім Чен Ин у шкіряному плащі вперше за місяць з'явився на публіці

Сам на себе не схожий: схудлий Кім Чен Ин у шкіряному плащі вперше за місяць з'явився на публіці

Будь-яка тривала відсутність Кім Чен Ина на публіці викликає чутки про стан його здоров'я.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше за місяць з'явився на публіці.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням ЦТАК.

У Самчжієні Кім Чен Ин ознайомився з будівництвом міста, становищем комунального господарства та землеробства.

Влада Північної Кореї хоче перетворити цей район на "найбагатший" регіон країни. Самчжієн, розташований біля підніжжя гори Пектусан, є батьківщиною покійного батька Кім Чен Іна — колишнього лідера країни Кім Чен Іра.

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Спочатку планувалося завершити будівництво в Самчжієні до 2020 року — до 75-річчя заснування панівноъ партії, але вкластися вчасно не вдалося через жорсткі санкції проти КНДР і тривале закриття кордонів через COVID-19.

Похудевший Ким Чен Ын в кожаном плаще впервые за месяц появился на публике (5 фото)

Раніше про діяльність північнокорейського лідера у державних ЗМІ повідомлялося 11 жовтня.

У 2014 році лідер КНДР не з'являвся на публіці близько шести тижнів, а потім був зображений з палицею. Пізніше розвідувальне агентство Південної Кореї повідомило, що Кім Чен Ину зробили операцію з видалення кісти на кісточці.

Тритижнева відсутність північнокорейського лідера на публіці минулої весни породила чутки, що він серйозно захворів після операції на серці. Деякі ЗМІ висловлювали припущення, що Кім Чен Ин міг померти. Інші зазначали, що він просто перебуває в ізоляції разом зі своєю сім'єю з обережності через пандемію COVID-19.

А влітку цього року ЗМІ помітили, що Кім Чен Ин суттєво схуд, що знову викликало розмови про ймовірну наявність у нього проблем зі здоров'ям. Дехто навіть припустив, що роль північнокорейського лідера виконує його двійник.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин заявив про посилення обороноздатності КНДР. Також він пообіцяв побудувати непереможну армію перед "ворожою" політикою США.

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