Політика
625
1 хв

Сам собі географ: Путін заявив, що армія РФ вже увійшла до Горішніх Плавнів

Путін у Киргизстані похвалився, що російська армія вже воює в Комсомольську.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Диктатор Путін

Диктатор Путін / © Getty Images

Російський диктатор Путін заплутався в назвах українських міст і заявив, що російські окупанти увійшли до міста Комсомольськ.

Про це диктатор сказав, відповідаючи на запитання журналістів за підсумками свого візиту в Киргизстан.

Путін заявив, що «70% Покровська захоплено, а на півдні Мирнограда вже відсікли угруповання ЗСУ». Зауважимо, що для назв цих міст він використав радянські Красноармійськ і Димитров.

«А далі що? Якщо подивитися на карту — далі Комсомольськ. А північніше — Куп’янськ, Слов’янськ, Сіверськ. У Комсомольську всередині міста тривають бойові дії, просування йде далі», — додав диктатор.

Насправді, на цій ділянці фронту немає міста з такою назвою. Путін, ймовірно, говорив про Костянтинівку.

Місто Горішні Плавні, яке до декомунізації називалося Комсомольськ, розташоване на Полтавщині.

/ © Telegram / Денис Казанський

© Telegram / Денис Казанський

Нагадаємо, ТСН.ua тезово зібрав сьогоднішні найважливіші заяви російського диктатора Путіна і пояснив, що вони означають для України.

625
