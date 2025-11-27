- Дата публікації
Сам собі географ: Путін заявив, що армія РФ вже увійшла до Горішніх Плавнів
Путін у Киргизстані похвалився, що російська армія вже воює в Комсомольську.
Російський диктатор Путін заплутався в назвах українських міст і заявив, що російські окупанти увійшли до міста Комсомольськ.
Про це диктатор сказав, відповідаючи на запитання журналістів за підсумками свого візиту в Киргизстан.
Путін заявив, що «70% Покровська захоплено, а на півдні Мирнограда вже відсікли угруповання ЗСУ». Зауважимо, що для назв цих міст він використав радянські Красноармійськ і Димитров.
«А далі що? Якщо подивитися на карту — далі Комсомольськ. А північніше — Куп’янськ, Слов’янськ, Сіверськ. У Комсомольську всередині міста тривають бойові дії, просування йде далі», — додав диктатор.
Насправді, на цій ділянці фронту немає міста з такою назвою. Путін, ймовірно, говорив про Костянтинівку.
Місто Горішні Плавні, яке до декомунізації називалося Комсомольськ, розташоване на Полтавщині.
