"Саме тоді почнуться справжні переговори": у ЄС зробили заяву про Путіна

Кубілюс / © Associated Press

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Успіхи України в завдаванні далекобійних ударів по військових і стратегічних об’єктах Росії можуть стати вирішальним фактором, який змусить Кремль перейти до реальних переговорів про мир.

Таку думку висловив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Euronews.

За його словами, останні операції України суттєво змінили ситуацію на полі бою та посилили переговорні позиції Києва.

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«Вражає те, чого Україні вдалося досягти за останні пів року завдяки ударам у глибокому тилу противника», — зазначив Кубілюс.

Він наголосив, що атаки на російські військові кораблі, енергетичну інфраструктуру та інші стратегічні об’єкти демонструють нездатність Москви реалізувати свої військові цілі.

«Такий розвиток подій має стати чітким сигналом для Путіна та його оточення, що він не здатний досягти значного прогресу у своїх воєнних цілях. Саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир», — заявив єврокомісар.

ЄС продовжить підтримувати Україну

Андрюс Кубілюс нагадав, що Європейський Союз уже схвалив кредитну програму обсягом 90 млрд євро, з яких 60 млрд передбачено на оборонні потреби України.

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Крім того, цього тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва оголосила про нову домовленість щодо виробництва та постачання безпілотників.

Європа нарощує оборону

Єврокомісар прокоментував оборонну політику ЄС і зазначив, що деякі країни скоригували свої плани щодо використання коштів із європейської програми SAFE на 150 млрд євро через бюджетні обмеження.

Водночас, за його словами, країни східного флангу НАТО залишаються найактивнішими учасниками програми, оскільки саме вони найбільше інвестують у посилення обороноздатності, зокрема в розвиток систем безпілотників і засобів боротьби з ними.

Нагадаємо, раніше в НАТО провалили відповідь на черговий російський дрон у Румунії. 29 травня російський безпілотник типу «Герань-2» поцілив у 10-поверховий будинок у румунському місті Галац. Президент країни Нікушор Дан зробив скандальну заяву, закликавши росіян впевнитися, що вони не завдають ударів «по містах з іншого боку Дунаю».

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Тим часом Анкара закликала припинити удари по енергетиці та в Чорному морі і запропонувала варіант закінчення війни.

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