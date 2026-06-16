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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
342
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1 хв

Саміт G7 без Путіна: у Кремлі виступили з істеричною заявою

У Кремлі вкотре нахабно проігнорували запрошення Зеленського і заявили, мовляв, готові до зустрічі у Москві.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Диктатора-президента Росії Володимира Путіна начебто офіційно не запрошували саміт G7, що відбувається у Франції.

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

З його слів, Путін начебто не отримував запрошення від президента України Володимира Зеленського офіційними каналами. Ба більше, наголосив представник Кремля, «офіційних каналів для зв’язку між Москвою та Києвом немає»

«Звичайно ж, не було», — відповів він Кремля на запитання, чи Путіну було направлено запрошення.

Вкотре Пєсков зухвало заявив, що на Зеленського чекають у Москві, якщо він «готовий говорити відповідально і серйозно».

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський пропонував зустріч із Путіним на саміті G7, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни. За інформацією джерел, пропозицію провести масштабні переговори за участі лідерів США, країн Європейського Союзу, Канади та Японії було передано до Москви. Однак, за словами Зеленського, Москва не продемонструвала готовності до діалогу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
342
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