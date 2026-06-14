Зеленський і Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп долучиться до робочої сесії лідерів країн «Великої сімки» (G7) за участю президента України Володимира Зеленського.

Саміт G7 відбуватиметься від 15 до 17 червня. Українське питання лідери планують розглянути під час першої робочої сесії.

«Суспільне» пише, що саміт стане майданчиком для обговорення потеційних мирних перемовин щодо війни РФ проти України. Наразі найреалістичніший формат — «Україна, Росія, США і Європа».

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Саміт G7 відбудеться у французькому Евіані та збере лідерів країн «Групи семи», ЄС і запрошених держав. У центрі обговорень — глобальна безпека, економічна ситуація та підтримка України.

У Єлисейському палаці повідомили, що Еммануель Макрон прийме Дональда Трампа 17 червня у Версалі під час вечері, приуроченої до 250-ї річниці незалежності США. Локацію обрали як символ історичної франко-американської дружби.

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