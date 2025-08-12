Саміт на Алясці: духовний радник Трампа озвучив умову успіху зустрічі

Пастор Марк Бернс / © Associated Press

Духовний радник Дональда Трампа пастор Марк Бернс заявив, що саміт на Алясці буде успішним лише за умови посилення тиску на Володимира Путіна. Він наголосив, що підтримує українців і закликав використовувати економічні, військові та дипломатичні інструменти для припинення війни.

Про це повідомив Марк Бернс в інтерв' ю «Укрінформ».

Що сказав пастор Бернс

За словами Бернса, саміт на Алясці матиме сенс лише тоді, якщо він призведе до серйозніших наслідків для Путіна у разі його відмови припинити вбивства українців.

Пастор підкреслив свою непохитну підтримку українського народу. Він також зазначив, що президент США продемонстрував, що він не є «м’яким» до Путіна.

«Він закрив трубопровід (Північний потік — ред.), розгорнув атомні підводні човни в ключових регіонах як попередження та чітко дав зрозуміти, що зовсім не добре ставиться до Путіна», — підкреслив радник президента США.

Бернс також нагадав, що чинна адміністрація США ввела санкції проти Індії, встановивши 50% тарифи на купівлю дешевої російської нафти.

Крім того, радник Трампа вважає, що заява президента США про можливий обмін територіями між Україною та Росією теж посилює тиск на Кремль, адже передбачає втрату земель і для самої країни-агресорки.

«Президент Трамп сказав, що він зрозуміє впродовж перших двох хвилин (зустрічі з Путіним — ред.), чи можна укласти угоду. Він більше не витрачає час на брехню Путіна та його затягування з припиненням убивств», — додав Бернс.

Пастор також підкреслив, що сильне лідерство полягає у використанні всіх інструментів — економічних, військових та дипломатичних — для завершення війни, після чого Україна стане вільною та безпечною.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.