Саміт НАТО в Нідерландах / © Associated Press

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Саміт НАТО у Гаазі буде тріумфом для Дональда Трампа та розчаруванням для України.

Таку думку висловив аналітик The Guardian Ден Саббаг.

Очікувалося, що Дональд Трамп у вівторок прилетить на саміт НАТО в Гаазі, щоб зробити переможне коло. Після десятиліть скарг на європейські оборонні витрати, за допомогою Марка Рютте союзники готові погодитися на збільшення основних оборонних витрат до 3,5% ВВП до 2035 року.

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Крім того, минуло лише кілька днів з моменту першого великого військового втручання за другий термін Трампа — бомбардування іранських ядерних об’єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані минулими вихідними — та кілька годин з моменту оголошення ним про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

На думку експерта, якщо не станеться різкого порушення цього режиму припинення вогню, Трамп, ймовірно, прибуде в хорошому настрої. Більшість лідерів НАТО навряд чи захочуть порушити цей настрій на скороченому саміті, призначеному спеціально для президента США, у якого короткий період концентрації уваги.

Занепокоєння щодо того, чи відмовиться Трамп від НАТО, виведе американські війська з Європи, покине Україну та прагнутиме тісних відносин з Москвою, що виникали на початку цього року, послабилися, хоча й не зникли. Президента України Володимира Зеленського запрошено на вечерю, але не на робочу зустріч з лідерами НАТО, що відображає послаблення підтримки США Києва, якому за часів Трампа було призупинено нову військову допомогу.

Колишній речник НАТО Джеймі Шей заявив, що зустріч буде «розчаровуючою для України, особливо враховуючи, що більшість союзників хотіли б набагато жорсткіших формулювань підтримки, відкритих дверей для членства України в НАТО та чіткішого шляху щодо санкцій проти Росії».

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На практиці, додав він, це означатиме, що підтримку Києва перекладуть на інші європейські структури, зокрема на ЄС та контактну групу донорів військової допомоги Україні, яку зараз очолюють Велика Британія та Німеччина. Але, на думку Шея, Європа не може заповнити прогалини, спричинені відсутністю військової підтримки США, що ставить Україну під загрозу застрягти в оборонній війні, яку Росія прагне продовжити.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з президентом США на полях саміту НАТО.

Своєю чергою Дональд Трамп підтвердив, що, «ймовірно», зустрінеться з Зеленським.