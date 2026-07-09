Саміт НАТО і Трамп сильно зачепили Кремль: у Росії видали нову порцію істеричних заяв

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Саміт НАТО, який 7-8 липня відбувався у турецькій Анкарі, а також участь у заході президента США Дональда Трампа, викликав нову хвилю обурення та істеричних заяв у Москві.

Як відреагували на саміт Альянсу в Росії, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вочевидь, посол російського МЗС РФ з особливих доручень Родіон Мірошник дуже занепокоївся результатами саміту у Туреччині. Він зухвало висловився, мовляв, «виключно однією метою» зустрічі було «втягнути» Дональда Трампа у протистояння з Москвою та не допустити розколу Альянсу.

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На цьому російський політик не зупинився і у кращих традиціях Москви взявся критикувати ще й європейських союзників. За словами Мірошника, «стратегічна невизначеність» є однією з головних рис політики Європи, а гучні заяви Заходу нібито не мають жодних реальних результатів.

Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова не втрималася від того, аби не кинути кілька істеричних слів на адресу генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який нібито намагався представити саміт історичним, однак «нічого не вийшло».

Окрім того, «тефлоновому Марку», як вона зухвало назвала Рютте, мовляв, «не знадобилися його комівояжерські навички», щоб згладити розбіжності всередині Альянсу та «утихомирити» президента США.

Водночас Захарова повторила традиційні звинувачення Кремля на адресу Північноатлантичного альянсу. За її словами, він нібито продовжує курс на мілітаризацію Європи, нарощує оборонний потенціал до буцімто можливого «збройного протистояння з Росією».

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Трамп на саміті НАТО — що відомо

Перед початком заходу CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп їхав на саміт роздратованим. Причиною називали те, що союзники відмовилися приєднатись до військової операції в Ірані. На тлі цього американський президент посилив свій скептицизм щодо європейської оборони.

Відомо, що Трамп приїхав до Анкари у супроводі 1400 людей. Делегація стала однією з найбільших за всю історію таких візитів. Серед членів були військові, політики, дипломати та працівники ЦРУ. Ба більше — до Туреччини спеціально доставили офіційний президентський автомобіль і особисту автономну туалетну систему Трампа.

Дата публікації 20:47, 19.06.26 Кількість переглядів 9 Мирна угода США та Ірану під загрозою! Трамп у гніві: розмова на підвищених тонах із Нетаньягу!

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