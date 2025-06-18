Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Саміт НАТО у Гаазі наступного вівторка проведуть «коротким і приємним», щоб не дратувати Трампа, який не любить тривалих зустрічей і великих документів.

Про це передає The Times.

Визнаючи нелюбов президента США до тривалих зустрічей, дипломати заявляють, що зустріч у Гаазі наступного тижня складатиметься лише з одного засідання тривалістю дві з половиною години.

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«Короткий і приємний» — такий план саміту НАТО наступного тижня, який буде адаптований до обмеженої концентрації уваги президента Трампа та необхідності уникати спалахів емоцій та помилок. Це буде коротка зустріч, щоб впоратися з Трампом, який непередбачуваний і нетерплячий щодо довгих розмов.

Зазвичай формат саміту НАТО складається з трьох зустрічей, кожна з яких триває дві з половиною години і присвячена геополітиці та стратегії. Саміт наступного тижня складатиметься лише з однієї сесії тривалістю дві з половиною години.

Комюніке саміту, в якому будуть викладені цілі НАТО з витрат, складатиметься всього з п’яти абзаців на одному аркуші формату А4. Минулого року у Вашингтоні було прийнято заяву із 44 абзаців, обсягом 5400 слів.

«Йдеться про те, щоб саміт був сфокусованим, коротким і лаконічним. Трамп може бути нетерплячим і, як він сам сказав, не здатний довго зосереджуватись на чомусь одному. Що коротше, то краще», — сказав один із дипломатів.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має намір зосередити увагу на єдиному рішенні — збільшити витрати НАТО на оборону до 5%.

Чиновники та дипломати, які організовують зустріч, сподіваються здобути уроки з саміту G7, який пройшов минулими вихідними, коли Трамп поїхав до закінчення заходу, а потім обрушився з критикою на інших лідерів у соцмережах.

«Чи буде пізно вночі або рано вранці сенсаційне повідомлення в Truth Social, якщо він розсердиться на саміті?» — сказав один із дипломатів Альянсу. Згідно з програмою саміту, Трамп не проводитиме прес-конференцію з Рютте, як це заведено.

Рішення про витрати буде представлено як особистий тріумф Трампа після десятиліть нотацій американських президентів європейським союзникам.

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Роль Зеленського

За інформацією видання, президента Зеленського запрошено, але з дипломатичним зниженням у ранзі, щоб уникнути незручних зустрічей з Трампом, який у минулому конфліктував з лідером України. Натомість президент України візьме участь у вечері, яку у вівторок увечері дасть король Нідерландів.

Джерело видання в ОП підтвердило, що Зеленський мав особисто взяти участь у саміті, але додало: «Рішення буде прийнято напередодні саміту. Це лише графік». Джерело назвало зустріч «можливістю зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню».

У тексті саміту Росія, як і раніше, описуватиметься як «пряма загроза», але не повторюватимуться попередні заяви, що Україна перебуває на «незворотному» шляху до членства в НАТО.

Нагадаємо, що 16 червня Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді.

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Напередодні на полях саміту була запланована зустріч Трампа із Зеленським.

Проте після «демаршу» американського президента Зеленський скоротив свій візит на G7.