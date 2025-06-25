Саміт НАТО у Гаазі: ключові рішення щодо України та безпеки Європи

Саміт НАТО у Гаазі / © Associated Press

Реклама

Упродовж 24-25 червня у Гаазі (Нідерланди) проходить саміт НАТО, де зібралися делегати з численних країн. Зустріч знову проходить на тлі повномасштабної російської агресії проти України, яка стала однією з головних тем обговорення.

ТСН.ua зібрав ключові заяви лідерів, які вони зробили на полях саміту.

Зеленський закликав Альянс підтримати оборонний сектор України

Президент України Володимир Зеленський на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій, що відбулося в перший день саміту НАТО, закликав країни-члени Альянсу активніше вкладати кошти в український оборонно-промисловий комплекс.

Реклама

Він наголосив, що загальний потенціал українського виробництва озброєнь оцінюється у понад 44 мільярди доларів, проте майже 40% цих можливостей залишаються нереалізованими через нестачу фінансування.

«Це майже тисяча військових засобів — від артилерії до передових засобів дронів і способів ведення ракетної війни. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Це проблема», — наголосив глава держави.

Одночасно на саміті стало відомо про укладення Україною низки ключових угод у сфері спільного військового виробництва. Серед партнерів — Велика Британія, Данія, Нідерланди та інші європейські держави.

Окрім того, на полях саміту Зеленський провів переговори з данською прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен, а також з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та з новозеландським прем’єр-міністром Крістофером Лаксоном.

Реклама

Також у межах програми саміту Зеленський має провести двосторонні зустріч і форматі Е5 — за участі лідерів Німеччини, Британії, Франції, Італії, Польщі й генсека НАТО та N5 з очільниками Скандинавських країн.

Особлива увага прикута до діалогу Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Сам Зеленський назвав зустріч із Трампом змістовною, яка охопила всі значимі питання. Також він повідомив, що розмова йшла про шляхи припинення вогню та забезпечення миру. Спілкування лідерів країн тривало менш як годину.

США до «кінця із НАТО»

Під час зустрічі в Гаазі американський президент Дональд Трамп заявив про непохитну підтримку Вашингтоном статті 5 Північноатлантичного договору. Стаття 5 НАТО означає, що напад на одну країну-члена дорівнюватиме нападу на весь Альянс.

Реклама

Трамп також відзначив прогрес країн-членів у збільшенні оборонних бюджетів, повідомляє The Guardian.

«Ми з ними (країнами НАТО) до кінця», — заявив Трамп.

Особливу увагу американський лідер приділив зростанню військових видатків у країнах Альянсу. Він назвав «великою новиною» плани держав-учасниць збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Під час саміту НАТО в Гаазі колишній президент США Дональд Трамп прокоментував чергову російську атаку на столицю України. У своїй заяві після зустрічі з Володимиром Зеленським 25 червня він зазначив, що подібних інцидентів можна було б уникнути за його президентства.

Реклама

Трамп підкреслив важливість активнішої участі європейських країн у забезпеченні власної безпеки, що, на його думку, допомогло б запобігти таким кризам, як нинішня війна Росії проти України.

Саму зустріч із Зеленським Трамп назвав «гарною» та заявив, що зараз саме час «покласти цьому край» (йдеться про війну — Ред.).

Позицію США варто оцінювати за реальними діями

Своєю чергою Генеральний секретар НАТО Марк Рютте Закликав оцінювати позицію США щодо НАТО не за політичними заявами, а за реальними діями та внеском у спільну оборону, передає Європейська правда.

Він наголосив, що США залишаються найбільшим союзником і забезпечують ключові оборонні спроможності Альянсу.

Реклама

Рютте також вважає справедливим поступове вирівнювання оборонних витрат між США, європейськими партнерами та Канадою.

Окрім того, під час саміту Генсек закликав Росію припинити агресію проти України. Він анонсував, що «незворотний шлях України до членства в НАТО» продовжиться після саміту в Гаазі.

Що заявили лідери інших країн

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті НАТО у Гаазі заявив, що Росія — головна загроза не лише для України, а й для безпеки Європи.

Під час спілкування зі ЗМІ, він підкреслив, що збільшення оборонних витрат — не «послуга» комусь, а необхідність для НАТО, особливо європейських країн, щоб посилити власну обороноздатність у найближчі роки.

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про непохитну підтримку України. Він зазначив, що, попри тримісячне перемир’я за ініціативи Трампа, Росія продовжує обстріли та порушення міжнародного права.

«Росія не може безкарно продовжувати вбивати. Ми разом із партнерами й надалі тиснутимемо, щоб досягти стійкого й надійного миру в Україні», — підкреслив Макрон.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що війна Росії в Україні може бути врегульована лише дипломатичним шляхом.

Також не обійшлося і без цинічних заяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Угорський прем’єр відкрито виступив проти членства України в Альянсі.

Реклама

«У НАТО немає справ в Україні. Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і лишалося», — заявив Орбан.

Він також назвав російську загрозу для НАТО неіснуючою, що суперечить позиції більшості країн-членів.

Підсумкова декларація саміту

На саміті НАТО у Гаазі країни-члени підтвердили довгострокову підтримку України у військовій та оборонно-промисловій сферах. Вперше прямі внески в оборону України офіційно зараховуватимуться до національних оборонних бюджетів Альянсу.

Ми підтверджуємо наші постійні суверенні зобов’язання щодо підтримки України, безпека якої сприяє нашій спільній безпеці. З цією метою країни НАТО включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість до своїх оборонних витрат», — зазначено в підсумковій декларації.

Реклама

Також країни НАТО погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року: 3,5% — на основні потреби, 1,5% — на кіберзахист, інфраструктуру та інновації.

Лідери Альянсу назвали Росію довгостроковою загрозою, підкреслили важливість підтримки України для безпеки Альянсу та закликали до спільного розвитку оборонних технологій.

«Ми підтверджуємо нашу спільну відданість швидкому розширенню трансатлантичного оборонно-промислового співробітництва та використанню нових технологій і духу інновацій для просування нашої колективної безпеки», — йдеться у декларації.

Зустріч НАТО в Гаазі може увійти в історію

Президент Фінляндії Александер Стубб під час спілкування зі ЗМІ назвав нинішній саміт НАТО історичним через три ключові зміни:

Реклама

повернення до колективної оборони проти Росії,

збільшення військових бюджетів до 5% ВВП (3,5% + 1,5%),

формування нового, більш збалансованого Альянсу з посиленою європейською роллю.

Стубб наголосив, що Стаття 5 залишається незмінною основою НАТО, а Росія — головною загрозою.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Кремль не виключає атаки на країну Альянсу у 2024-2029 роках.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.