Трамп дав емоційну оцінку підсумкам саміту НАТО в Гаазі

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Американський президент Дональд Трамп прокоментував Саміт НАТО, який відбувся 26 червня у Гаазі. Він назвав його «найбільш згуртованим і продуктивним в історії».

Про це написав президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, це був «чудовий день з неймовірними лідерами».

Реклама

«Вчорашній саміт НАТО був ЧУДОВИМ, найбільш згуртованим та продуктивним в історії. Чудовий день з неймовірними та турботливими лідерами. Узгоджені 5% дають НАТО справжню силу!», — наголосив Трамп.

Раніше ми писали про те, що Саміт НАТО розкрив справжні причини та приховані домовленості між США та ЄС. Політолог Вадим Денисенко пояснив, що стоїть за лаштунками великої політики.

Він запевняє: мирні переговори не почнуться раніше кінця 2025 року.

Денисенко навів дев’ять аргументів — читайте деталі у матеріалі ТСН.ua.