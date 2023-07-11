Саміт НАТО у Вільнюсі: фінальний документ можуть змінити останньої миті — ЗМІ

Поки лідери країн НАТО не готові офіційно давати Україні гарантії щодо членства, однак фінальний документ ще можуть змінити.

Текст фінального комюніке з саміту НАТО у Вільнюсі може бути змінено в останню мить.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що поки союзники по НАТО не хочуть запрошувати Україну до переговорів про членство, але пообіцяли зробити це, коли "дозволять умови".

Вони стверджують, що формулювання попередньо має звучати так: "Ми надішлемо запрошення (Україні до НАТО - ред.), коли союзники погодяться і будуть виконані умови".

Зараз партнери погодилися лише виключити з умов для України План дій щодо членства. Це формулювання може бути записано так: "Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства".

Водночас усі ці позиції можуть змінитися, стверджують джерела "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, коли сьогоднішня частина саміту вже добігала кінця, у Вільнюсі приземлився літак президента України Володимира Зеленського. Разом із ним нібито прибула перша леді України Олена Зеленська, а також міністр оборони Олексій Резніков. Наразі достеменно невідомо, чи виступить Зеленський перед лідерами країн Альянсу та про що йтиметься у фінальному документи саміту.

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