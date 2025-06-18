Саміт НАТО в Гаазі: чи згадають Україну у підсумковій декларації

Фінальне комюніке саміту НАТО скоріш за все не міститиме прямої згадки України / © Associated Press

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За даними джерел, Україна, ймовірно, не буде згадана в підсумковій декларації майбутнього саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі. Замість цього, очікується більш загальне формулювання щодо підтримки партнерів, які перебувають під загрозою.

Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на анонімні джерела.

Залаштункові дискусії та можливі формулювання

За інформацією інсайдерів, під час підготовки до саміту між країнами-членами Альянсу точилися дискусії щодо формулювання підсумкового документу стосовно України. Деякі члени НАТО виступали за більш конкретне відображення підтримки Києва у протистоянні російській агресії, тоді як інші наполягали на ширшому підході, охоплюючи всіх партнерів, які стикаються з безпековими викликами.

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Згідно з джерелами, наразі найбільш вірогідним є варіант, за якого у фінальній декларації буде присутнє загальне положення про підтримку партнерів, які опинилися в зоні ризику або протистоять зовнішньому тиску. Конкретна згадка України, як окремого випадку, може бути виключена.

Причини такого рішення та потенційні наслідки

Причини такого рішення офіційно не оголошуються, проте джерела припускають, що це може бути пов’язано зі спробою зберегти єдність серед усіх членів Альянсу щодо формулювання, яке б не викликало розбіжностей. Також існує ймовірність, що такий підхід відображає певну обережність у комунікації з Росією.

Виключення України з підсумкової декларації, навіть за наявності загальної підтримки партнерів, може викликати занепокоєння в Києві. Конкретна згадка на рівні саміту НАТО має важливе політичне значення та є символом підтримки з боку Альянсу.

Наразі остаточне рішення щодо змісту підсумкової декларації не ухвалене, і ситуація може змінитися до початку саміту в Гаазі. Проте, за інформацією співрозмовників видання, на даний момент сценарій без прямої згадки України є найбільш імовірним.

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Нагадаємо, через Дональда Трампа цьогорічний саміт НАТО в Гаазі 24-25 червня знову ризикує стати майданчиком великої геополітичної сварки. Крім збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, на цьогорічному саміті буде ще як мінімум три дискусійні теми, які можуть викликати чимало суперечок між Трампом та союзниками США по Альянсу. Саме тому підсумкова декларація цього саміту, як очікується, розміститься всього на одній сторінці й буде вихолощеною.