Саміт НАТО: з ким і коли зустрінеться Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Пресслужба НАТО оприлюднила офіційну програму саміту Альянсу, який відбудеться 7–8 липня у столиці Туреччини. У заходах візьмуть участь лідери держав і урядів країн-членів НАТО, а президент України Володимир Зеленський долучиться до низки ключових зустрічей.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Саміт НАТО розпочнеться о 10 ранку за місцевим часом з Форуму оборонної промисловості.

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О 14:00 генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський зроблять коротку спільну заяву. Український лідер очолюватиме делегацію України на саміті.

Увечері заплановано офіційний прийом і вечерю для глав держав та урядів разом із подружжями, у яких також братиме участь Зеленський.

О 19:45 відбудеться засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке проходитиме у форматі робочої вечері.

Після цього заплановано зустріч міністрів оборони країн НАТО з представниками держав Індо-Тихоокеанського регіону — Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії.

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Другий день саміту розпочнеться з офіційної церемонії зустрічі лідерів країн-членів НАТО, яких вітатимуть генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та президент Туреччини.

О 11:15 стартує засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів, яке стане головною подією саміту.

Після завершення зустрічі, о 15:00, Марк Рютте проведе підсумкову пресконференцію, на якій оголосить головні рішення та результати саміту.

Саміт НАТО-2026 в Анкарі — чого очікувати

Нагадаємо, у травні Рютте підтвердив, що запросив Зеленського на липневий саміт НАТО в Анкарі. Тоді генсек Альянсу також високо оцінив дії українських сил на фронті, зазначивши, що ситуація стабілізується, Україна поступово повертає території, а позиції Росії слабшають.

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Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував участь президента України Володимира Зеленського у саміті Альянсу. Рютте очікує, що програма участі українського лідера буде схожа на минулорічну в Гаазі.

За даними Politico, на саміті країни НАТО можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні на 70 млрд євро. За пропозицією Німеччини, сума складатиметься з 30 млрд євро кредиту ЄС та 40 млрд євро двосторонніх зобов’язань союзників.

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