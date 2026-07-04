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Саміт НАТО: з ким і коли зустрінеться Зеленський
Під час майбутнього саміту НАТО для президента України готують насичену програму зустрічей. Водночас участь Зеленського в саміті очікується в обмеженому форматі.
Пресслужба НАТО оприлюднила офіційну програму саміту Альянсу, який відбудеться 7–8 липня у столиці Туреччини. У заходах візьмуть участь лідери держав і урядів країн-членів НАТО, а президент України Володимир Зеленський долучиться до низки ключових зустрічей.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Саміт НАТО розпочнеться о 10 ранку за місцевим часом з Форуму оборонної промисловості.
О 14:00 генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський зроблять коротку спільну заяву. Український лідер очолюватиме делегацію України на саміті.
Увечері заплановано офіційний прийом і вечерю для глав держав та урядів разом із подружжями, у яких також братиме участь Зеленський.
О 19:45 відбудеться засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке проходитиме у форматі робочої вечері.
Після цього заплановано зустріч міністрів оборони країн НАТО з представниками держав Індо-Тихоокеанського регіону — Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії.
Другий день саміту розпочнеться з офіційної церемонії зустрічі лідерів країн-членів НАТО, яких вітатимуть генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та президент Туреччини.
О 11:15 стартує засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів, яке стане головною подією саміту.
Після завершення зустрічі, о 15:00, Марк Рютте проведе підсумкову пресконференцію, на якій оголосить головні рішення та результати саміту.
Саміт НАТО-2026 в Анкарі — чого очікувати
Нагадаємо, у травні Рютте підтвердив, що запросив Зеленського на липневий саміт НАТО в Анкарі. Тоді генсек Альянсу також високо оцінив дії українських сил на фронті, зазначивши, що ситуація стабілізується, Україна поступово повертає території, а позиції Росії слабшають.
Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував участь президента України Володимира Зеленського у саміті Альянсу. Рютте очікує, що програма участі українського лідера буде схожа на минулорічну в Гаазі.
За даними Politico, на саміті країни НАТО можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні на 70 млрд євро. За пропозицією Німеччини, сума складатиметься з 30 млрд євро кредиту ЄС та 40 млрд євро двосторонніх зобов’язань союзників.