Саміт перших леді та джентльменів у Києві: Зеленська розкрила теми зустрічі

Учасники зустрічі розмовлятимуть про про загрозу життю і здоров’ю дітей, а також про викрадення, індоктринацію, мілітаризацію українських дітей росіянами.

Саміт перших леді та джентльменів у Києві цього року складатиметься з п’яти панелей. Основною темою заходу буде безпека дітей у збройних конфліктах.

Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю ведучій медіаплатформи "Ми – Україна" Олені Чабак, інформує Офіс президента.

Як пояснила Зеленська, безпека дітей у збройних конфліктах стане основною темою цьогорічного саміту, адже це питання важливе не лише для України, а й для всього світу. Саме йому буде присвячена перша панель.

"Багато країн переживали чи зараз переживають подібне. Наприклад, війна на Балканах досі дається взнаки жителям Балкан. У всіх – різний досвід. Але глобально мусимо визнати, що міжнародні запобіжники не працюють, треба із цим щось робити", – сказала перша леді.

"Говоритимемо про загрозу життю і здоров’ю дітей, а також про викрадення, індоктринацію, мілітаризацію наших дітей росіянами. І обов’язково шукатимемо рішення", – наголосила дружина президента.

За її словами, друга панель буде присвячена безпеці в родині, зокрема захисту від фізичного та психологічного насильства. А третя панель стосуватиметься безпеки в освіті.

"Говоритимемо не лише про фізичну безпеку, а й про ментальну, про безпеку від булінгу. Принагідно розкажемо, які виклики кинула Україні війна – від дистанційного навчання до будівництва бомбосховищ для шкіл і садочків", – повідомила Зеленська.

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На четвертій панелі учасники зустрічі обговорять питання безпеки дітей у кіберпросторі. Окремий блок буде присвячений екологічній безпеці.

Перша леді також анонсувала, що одну з панелей модеруватиме відома історикиня Енн Епплбаум. Очікується і виступ актора та громадського діяча Майкла Дугласа, який є посланцем миру ООН.

Зауважимо, Саміт перших леді та джентльменів був започаткований з ініціативи Зеленської 2021 року. Його мета – обмін досвідом та об’єднання зусиль подружжів перших осіб світу задля розвитку й добробуту країн.

Нагадаємо, 11 вересня в Києві відбудеться саміт "Кримської платформи", на який вже прибули перші західні топпосадовці.

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