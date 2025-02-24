Роковини повномасштабного вторгнення РФ: що світові лідери в Києві пообіцяли Україні

Європейський Союз продовжує підтримувати Україну у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність.

На третю річницю роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого до Києва прибули світові лідери для участі у саміті “Підтримуй Україну”.

Серед візитерів – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Антоніу Кошта, лідери країн Балтії, Іспанії, Канади, Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції.

Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт, який зібрав сотні учасників, включаючи послів та експертів.

Світові лідери висловили солідарність з Україною, обговорили надання військової, економічної та гуманітарної допомоги, а також оголосили про посилення санкцій проти Росії.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Європейські країни висловили свою підтримку

Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту наголосила, що боротьба України, є боротьбою, за майбутнє Європи.

Своєю чергою, Антоніу Кошта зазначив, що ЄС надаватиме підтримку Україні доти, поки вона повністю не відновить свою територіальну цілісність.

Також читайте Що стоїть за гучними заявами Трампа про Україну: дипломат Володимир Огризко відповів

Про прискорення підтримки наголосив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

"Ми віримо в перемогу України, але вона вимагає дій. Ми повинні прискорити нашу підтримку зараз", – написав він у соцмережі "Х".

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підкреслив "тверду позицію" країни щодо підтримки українського народу та його боротьбі за суверенітет і демократичні цінності.

Канадський прем'єр Джастін Трюдо під час відвідин України процитував Шевченка та підкреслив, що українці переможуть, адже б'ються за праву справу.

"Але вони не повинні робити це на самоті", – додав політик.

Дата вступу України до ЄС

Президент Литви Ґітанас Науседа запропонував країнам Європи власний план дій для підтримки України.

За його словами, країна має стати членом Європейського союзу до 1 січня 2030 року, а перші переговори на цю тему можна організувати протягом кількох наступних тижнів.

"Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотнім. І наостанок я хотів би зазначити, що Україна потребує справжніх гарантій безпеки", – сказав Науседа.

Литовський президент також зауважив, що членство України в НАТО – це найкращий, найбільш ефективний і довгостроковий і найдешевший варіант.

Санкцій від Британії проти РФ

Прем'єр-міністр Кір Стармер долучився до саміту онлайн та оголосив про надання Україні військової підтримки на суму близько 5,55 мільярда доларів США, що є найбільшим пакетом допомоги з початку війни.

Ці кошти сприятимуть посиленню оборонних можливостей України та її здатності протистояти ворогу. Велика Британія також активно займається підготовкою українських військових, надаючи навчальні програми та технічну підтримку.

Зокрема, Стармер заявив, що економічний тиск на Росію необхідно збільшити, щоб Кремль був змушений йти на поступки. Для цього Велика Британія вже оголосила найбільший санкційний пакет проти Росії від початку війни.

Окрім того, прем'єр зазначив, що країни "Великої сімки" повинні об’єднатися і працювати над зниженням цін на нафту, аби зменшити фінансову можливість Росії вести агресивну політику.

Відправлення миротворчого контингенту

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і відкрита до обговорення будь-яких ініціатив.

Щодо можливого відправлення миротворчого контингенту, вона зазначила, перш ніж ухвалити остаточне рішення, необхідно врегулювати низку питань.

За її словами, війна стосується не лише безпеки України, а й загальної стабільності Європи, тому необхідно враховувати весь східний фланг у питанні стримування агресії.

Нові пакети допомоги для України

Під час саміту "Підтримуй Україну" світові лідери оголосили про нові пакети допомоги Україні.

Таким чином, Канада передасть 25 бойових машин піхоти LAV III та чотири авіатренажери для F-16. За словами Джастіна Трюдо, це озброєння надійде до України найближчими місяцями.

Іспанія виділить пакет військової допомоги на один мільярд євро, передає Укрінформ. За словами премʼєр-міністра Педро Санчеса, іспанці також працюватимуть над підтримкою української діаспори. Зокрема, йдеться про створення спеціального хабу у провінції Аліканте.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про новий транш від Європейського Союзу в обсязі 3,5 мільярда євро, повідомляє Суспільне.

Також вона зазначила, що наступні кілька тижнів триватиме робота щодо негайного надання Україні озброєння.

Уряд Данії надасть Україні близько двох мільярдів крон (близько 285 мільйонів доларів) на озброєння та боєприпаси для українських солдатів і створення української бригади спільно з країнами Північної Європи та Балтії. Про це йдеться в офіційній заяві уряду країни.

Швеція надасть 100 мільйонів євро на засоби ППО, повідомив прем'єр Швеції Ульфф Крістерссон у соцмережі Х.

"Зміцнення спроможності України захищатися від російської агресії також підвищує нашу безпеку", – зауважив він.

Голова уряду Норвегії Йонас Гар Стере повідомив про надання Україні мільярда євро на підтримку гуманітарних сфер, зокрема, 300 мільйонів євро на енергетику та 300 мільйонів євро в українську промисловість, ще чотири мільйони євро слугуватимуть фінансовими гарантіями.

Своєю чергою, Ісландія подвоїть військову допомогу Україні 2025 року. Йдеться про інвестиції за "данською моделлю", у проєкти з розмінування та комплектування бригад.

Надаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, чи буде війна в Україні наступні три роки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.