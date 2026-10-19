Саміт Путіна, Трампа і Сі без Зеленського: Пєсков визнав відсутність домовленостей

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі підтвердили, що обговорювали з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном можливість тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним під час саміту АТЕС у Китаї 18 — 19 листопада.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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З його слів, сторони лише згадували про таку можливість, але не обговорювали ані організацію зустрічі, ані її порядок денний.

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«Предметних пропозицій або домовленостей щодо самої зустрічі та її можливого змісту не було», — сказав він.

Пєсков також наголосив, що остаточне врегулювання війни в Україні неможливе без участі представників Києва, готових узяти на себе відповідальність.

Путін запропонував Трампу та Сі саміт щодо війни проти України — що відомо

Володимир Путін запропонував Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну провести тристоронній саміт під час форуму АТЕС у Китаї. За даними WSJ, ініціатива пов’язана з пошуком домовленостей щодо війни в Україні на умовах Москви.

За даними видання, Кремль запропонував провести переговори на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС), який відбудеться 18 та 19 листопада у китайському Шеньчжені.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що можливість такої зустрічі обговорюється.

«Чіткого розуміння щодо самої зустрічі або її потенційного порядку денного поки немає, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі», — заявив він.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, глава Білого дому поки не погодився на проведення такого саміту, але може прихильно поставитися до цієї ідеї.

Коментуючи ймовірність тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна для обговорення завершення війни в Україні, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що такі переговори справді обговорювались, проте остаточного рішення щодо їхнього проведення наразі немає.

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Реакція України

Україна виступила проти ідеї тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії без участі Києва. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такий формат переговорів може не наблизити завершення війни, а навпаки буде рішенням, яке заохотить Володимира Путіна продовжувати агресію проти України.

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