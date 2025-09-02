Саміт ШОС: чому обійми Моді з Путіним викликали скандал у США

Путін, Моді та Сі / © Associated Press

Дональд Трамп розкритикував Індію після того, як прем’єр-міністр Нарендра Моді на саміті ШОС у Китаї демонстративно тримався за руки та обіймався з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це пише Daily Mail.

За словами президента США, економічні відносини між Вашингтоном та Делі вже багато десятиліть залишаються “односторонніми”. “Мало хто розуміє, що ми майже нічого не продаємо Індії, а вони продають нам колосальні обсяги товарів. Це справжня одностороння катастрофа!” — заявив Трамп. Він додав, що високі імпортні мита Індії зробили американську продукцію неконкурентною на їхньому ринку.

Трамп також нагадав, що Індія продовжує купувати більшість нафти й військової техніки саме у Росії, тоді як у США — “зовсім небагато”. “Тепер вони запропонували знизити мита, але занадто пізно. Це мало бути зроблено багато років тому”, — наголосив політик.

Під час першого президентського терміну Трамп намагався зберігати теплі відносини з Моді. Проте його економічні рішення у другій каденції призвели до серйозних протиріч. Зокрема, він ввів 50-відсоткові мита на окремі товари з Індії, звинувачуючи країну у фінансуванні військових дій Кремля.

Аналітики вважають, що жорсткий підхід Вашингтона міг підштовхнути Делі до більшої співпраці з Москвою та Пекіном.

Цю тезу підтвердили і події в Тяньцзіні: Путін і Моді пліч-о-пліч прибули на зустріч із Сі Цзіньпіном. Лідери відкрито демонстрували солідарність, обмінювались усмішками та спільно позиціонували саміт як альтернативу “системі, очолюваній США”.

У розмові з Путіним Моді підкреслив: “Навіть у найскладніших ситуаціях Індія та Росія завжди йшли поруч”. У відповідь російський диктатор назвав його “дорогим другом” і нагадав про “десятиліття особливих стосунків”.

Не менш різким був і сигнал із боку Китаю. Сі Цзіньпін відкрив саміт словами про необхідність “протистояти гегемонізму та менталітету холодної війни”. Він пообіцяв країнам-учасницям ШОС фінансову допомогу, кредити та розвиток спільних проєктів — від дослідження Місяця до створення центру штучного інтелекту.

Путін підтримав риторику китайського лідера, заявивши, що організація “будує нову систему стабільності та безпеки в Євразії”.

У Вашингтоні ж дії Моді викликали роздратування. Радник Трампа з торгівлі Пітер Наварро прямо запитав: “Чому він іде в обійми до Путіна і Сі Цзіньпіна, будучи лідером найбільшої демократії світу?”

Таким чином, саміт ШОС у Китаї не лише підсилив альянс Москви, Пекіна та Делі, а й оголив нову напругу у відносинах США та Індії.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким збільшив до 50% мито на товари з Індії через те, що країна купує російську нафту.

Індійський прем’єр у відповідь заявив, що його країна готова до такого кроку господаря Білого дому.

Водночас експерти стверджують, що запроваджені Трампом тарифи на імпорт з Індії менш, ніж через рік, здатні позбавити її набагато більшої суми, ніж вона заощадила за весь час війни в Україні внаслідок купівлі російської нафти з дисконтом.

Нагадаємо, нещодавно Індія підтвердила, що найближчим часом очікується візит до цієї країни президента Росії Володимира Путіна.