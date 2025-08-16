Трамп влаштував Путіну королівський прийом / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп влаштував очільнику Кремля Путіну «героїчний» прийом, але через кілька годин, під час спільного виступу, він був незвично небагатослівним і мав пригнічений вигляд.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Дональд Трамп влаштував російському очільнику Володимиру Путіну героїчний прийом — із червоною доріжкою, теплим рукостисканням і військовим салютом у небі, коли той вперше за останні роки ступив на американську землю.

«Однак лише за чотири години ця дружня атмосфера розвіялася. Її замінив раптовий та незграбний спільний виступ, під час якого обидва президенти вийшли на сцену з серйозними обличчями і без оголошення домовленостей», — йдеться у матеріалі.

Трамп, який зазвичай відповідає на запитання журналістів понад годину, цього разу говорив менш як чотири хвилини, після чого швидко пішов зі сцени, не відповідаючи на запитання сотень журналістів.

«Ці контрастні моменти на Об’єднаній базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці підкреслили обмеженість можливостей Трампа влаштувати міжнародну дипломатію як телевізійне шоу», — повідомляє WP.

Там зазначили, що такий теплий прийом шокував як Україну, так і ЄС, частково через те, що він сильно контрастував із зустріччю президента України Володимира Зеленського в Білому домі в лютому 2025 року.

«Трамп намагався „натякнути на успіх“, але вираз його обличчя говорив про інше», — зазначають у WP.

А втім, за кілька годин до саміту Трамп висловлював оптимізм, що зможе досягти угоди для миру в Україні.

«Я не буду щасливий, якщо піду звідси без якоїсь форми припинення вогню», — заявив Трамп в інтерв’ю на Fox News, коли летів до Аляски.

І хоча під час спільного виступу з Путіним він намагався представити події дня в успішному світлі, заявляючи, що «досягнуто великого прогресу», на його обличчі було помітно невдоволення, звертають увагу журналісти WP.

«Він надав мало деталей про обговорення і сказав, що його наступним кроком буде дзвінок лідерам НАТО і Зеленському», — йдеться у статті.

Тим часом Путін досяг багатьох своїх цілей просто завдяки запрошенню на зустріч з Трампом. Він підкреслив, що між ним і президентом США встановився зв’язок, і підтримав твердження Трампа про те, що Росія ніколи б не вторглася в Україну, якби Трамп був президентом у 2022 році. Він назвав їхні розмови «дружніми і довірливими».

Тоді, як Путін висловлював свої тези про «першопричини» війни — загрози безпеці Росії з боку «ворожої» України — Трамп виглядав втомленим і «навіть занудьгував», зазначає WP.

Путін завершив свої слова англійською, заявивши з широкою усмішкою, що вони скоро побачаться — «наступного разу в Москві». Проте Трамп ухилився від прямої відповіді, сказавши, що це цікава ідея, і що «за це він може отримати багато критики».

Нагадаємо, у ЄС, зокрема, в Берліні поки не коментували результати переговорів двох президентів США та РФ на Алясці.

Водночас західні ЗМІ відреагували на підсумки переговорів на Алясці. Медіа наголоують, що президенти США та Росії не змогли досягти жодних домовленостей щодо припинення війни Москви в Україні, хоча обидва лідери назвали переговори продуктивними.