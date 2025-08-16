Саміт Трампа і Путіна: чого всі очікували, а що ж відбулося насправді

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Associated Press

Саміт на Алясці між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним закінчився. І Білий дім, і Кремль попередньо продумали, як відбуватимуться ці переговори, розповідали про порядок денний зустрічі та теми, що мали б обговорювати. Втім, чи сталося це так, як очікувалося?

Sky News у своєму матеріалі порівняло те, на що чекали з тим, що сталося насправді.

Початок саміту

Чого очікували: зустріч віч-на-віч між двома лідерами, з фотографіями та питаннями на початку.

Що відбулося: зустріч у форматі “три на три” з високопосадовцями, лише фотографії на початку зустрічі та що більше - жодних запитань до двох лідерів.

Зустріч з розширеною делегацією

Чого очікували: двосторонній обід з ширшим складом російської та американської делегацій.

Що відбулося: обід, схоже, скасували вже після першого раунду переговорів.

Пресконференція

Чого очікували: повноцінної пресконференції з двома президентами та запитань від світових ЗМІ.

Що відбулося: лідери США і РФ виступили з окремими заявами, захід тривав 12 хвилин, запитань від ЗМІ не було.

Підтвердження другої зустрічі із Зеленським

Чого очікували: Трамп підготує план наступної зустрічі з Путіним, включаючи Зеленського.

Що відбулося: Путін публічно не зобов'язався проводити другу зустріч, хоча пізніше Трамп повідомив, що вона відбудеться.

Припинення вогню

Чого очікували: перед зустріччю Трамп заявляв, мовляв, буде незадоволений, якщо не досягне припинення вогню.

Що відбулося: не було оголошено про припинення вогню, жоден з лідерів не вжив цього слова під час своїх заяв для ЗМІ, а Трамп, схоже, відмовився від обіцяних “суворих наслідків” для Росії, якщо “фюрер” не погодиться припинити “вбивства”.

Нагадаємо, на Алясці перемовини Трампа і Путіна завершилися за три годин після її початку. Відомо, що американський президент згодом зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському, а також поспілкувався з європейським лідерам і розповів про результати перемовин із Путіним. Деталі розмови наразі не повідомляються.

Після зустрічі Трамп розповів деталі розмови з Путіним. З його слів, повного взаєморозуміння ще не досягнуто. Втім, каже президент США, зустріч була «надзвичайно продуктивною», багато питань узгоджено, залишилися лише кілька деталей

На спільній пресконференції за результатами переговорів на Алясці Путін зробив цинічну заяву про "дружню, братерську Україну". “Фюрер” цинічно назвав ситуацію в країні «трагедією» та «болем для Росії».

