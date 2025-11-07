Саміт Трампа і Путіна в Будапешті: Орбан назвав важливу умову і терміни

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Зустріч президента США Дональда Трампа і “фюрера” РФ Володимира Путіна, яку планували провести в угорському Будапешті, нібито може відбутися в будь-який день. Для цього сторонам потрібно «вирішити ще кілька питань».

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Magyar Nemzet.

За словами Орбана, у переговорах між США і Російською Федерацією “залишається кілька невирішених питань”. Коли ж цей саміт відбудеться, то, вважає прем’єр, можлива домовленість про встановлення миру в Україні.

“Якщо їх (питання - Ред.) буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру”, - висловився очільник уряду Угорщини.

Нагадаємо, у середині жовтня Трампа після розмови телефоном з Путіним заявив, що вони домовилися зустрітися у Будапешті. Втім, за кілька днів у ЗМІ з’явилася інформація про скасування цього саміту, адже, за їхніми даними, Москва відмовляється припиняти вогонь. Крім того, джерела у Білому домі заявили, мовляв, “обидві сторони недостатньо готові до переговорів”.

Дипломат Костянтин Єлісєєв вважає, що Трамп наразі не готовий провести наступну зустріч з Путіним. Попередня, на Алясці, виявилася провальною. На думку експерта, президент США не міг дозволити собі вдруге потрапити в таку саму ситуацію.