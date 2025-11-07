ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
356
Час на прочитання
1 хв

Саміт Трампа і Путіна в Будапешті: Орбан назвав важливу умову і терміни

За словами Орбана, якщо низку питань буде вирішено, тоді саміт може відбутися.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін і Дональд Трамп.

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Зустріч президента США Дональда Трампа і “фюрера” РФ Володимира Путіна, яку планували провести в угорському Будапешті, нібито може відбутися в будь-який день. Для цього сторонам потрібно «вирішити ще кілька питань».

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю Magyar Nemzet.

За словами Орбана, у переговорах між США і Російською Федерацією “залишається кілька невирішених питань”. Коли ж цей саміт відбудеться, то, вважає прем’єр, можлива домовленість про встановлення миру в Україні.

“Якщо їх (питання - Ред.) буде вирішено, Будапештський мирний саміт може відбутися протягом кількох днів, а потім, залежно від згоди сторін, може бути досягнуто припинення вогню і встановлення миру”, - висловився очільник уряду Угорщини.

Нагадаємо, у середині жовтня Трампа після розмови телефоном з Путіним заявив, що вони домовилися зустрітися у Будапешті. Втім, за кілька днів у ЗМІ з’явилася інформація про скасування цього саміту, адже, за їхніми даними, Москва відмовляється припиняти вогонь. Крім того, джерела у Білому домі заявили, мовляв, “обидві сторони недостатньо готові до переговорів”.

Дипломат Костянтин Єлісєєв вважає, що Трамп наразі не готовий провести наступну зустріч з Путіним. Попередня, на Алясці, виявилася провальною. На думку експерта, президент США не міг дозволити собі вдруге потрапити в таку саму ситуацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
356
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie