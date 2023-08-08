Саміт у Саудівській Аравії показав тріщину у відносинах Китаю та РФ – ISW

Саміт у Джидді показав зростання розбіжностей Китаю з Росією щодо війни в Україні.

Переговори у Джидді, Саудівська Аравія свідчать про посилення розбіжностей в питанні війни в Україні між Китаєм і Росією.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують на те, що дедалі більша розбіжність Китаю з Росією щодо врегулювання для припинення війни в Україні стала очевидною на переговорах у Джидді 5-6 серпня.

Як повідомило видання Financial Times, китайські представники на зустрічі були "конструктивними" і "прагнули показати, що Китай – це не Росія".

Також FT процитувала одного європейського дипломата, присутнього на переговорах, який сказав, що "проста присутність Китаю свідчить про те, що Росія дедалі більше ізольована".

Китайська делегація, як повідомляється, висловила готовність взяти участь у наступній зустрічі подібного формату, на якій, ймовірно, також не буде Росії.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Росія відхилила мирний план Китаю щодо війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року (який китайська делегація повторно представила під час переговорів у Саудівській Аравії) і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення дії російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Як пишуть аналітики, повідомлення про переговори в Саудівській Аравії та твердження інсайдерів, якщо вони є вірними, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю підтримує Росію у питанні України.

Нагадаємо, у Китаї вважають, що переговори в Саудівській Аравії щодо ситуації в Україні допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Читайте також: