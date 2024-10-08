Самооборона України буде "великою частиною" візиту Байдена на "Рамштайн" – заява Білого дому

Речниця Білого дому вказала на важливість продовження діалогу, "оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, продовжуємо бачити російську агресію".

Візит президента США Джо Байдена до Німеччини та участь у зустрічі групи у форматі "Рамштайн" підкреслить глибоку відданість та рішучу підтримку трансатлантичної безпеки і самооборони України.

Про це прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила на брифінгу.

Речниця зазначила, що візит Байдена стане потужним символом відновлення партнерства між США та Німеччиною, а також зробить тіснішою співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем.

"Цей візит підкреслить глибоку відданість і рішучу підтримку трансатлантичної безпеки. Якщо ви думаєте про Україну і самооборону України, це буде великою частиною цього візиту – і продовження цієї підтримки, продовження робити усе, що ми можемо, щоб зупинити російську агресію", – сказала Жан-П'єр.

Представниця Білого дому вказала на важливість продовження діалогу, "оскільки ми бачимо, що відбувається в Україні, продовжуємо бачити російську агресію".

"Ви бачили лідерство президента (Байдена – ред.) щодо України і те, що він зміг зробити, щоб зробити НАТО сильнішим, щоб мати підтримку більш ніж 50 країн, які підтримують Україну в її боротьбі проти російської агресії. І це велика частина – безумовно, це буде великою частиною цієї поїздки", – розповіла Жан-П'єр.

Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, Україні на "Рамштайні" запропонують конкретику щодо вступу до НАТО.

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