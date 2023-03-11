"Санаторії" та "бази відпочинку": російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до РФ - ISW

Російська уповноважений з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила, що російський уряд використовує різні схеми для депортації українських дітей до Росії.

Про це пише ISW.

Цей коментар, очевидно, мав на меті спростувати звинувачення Заходу в незаконності цих дій.

У повідомленні в Telegram, опублікованому 10 березня, Львова-Бєлова звинуватила Захід у штучному створенні страху щодо депортації та примусового усиновлення українських дітей і заявила, що діти приїхали на окуповані території України та територію Росії «добровільно» і можуть повернутися до своїх родин.

Львова-Бєлова визнала, що російська влада вивезла дітей із Херсонської, Запорізької та Харківської областей у «санаторії» та оздоровчі табори в окупованому Криму та Краснодарському краї для «відпочинку» та захисту від бойових дій, і заявила, що 89 «дітей громадян України» будуть вивезені, щоб возз’єднатися зі своїми родинами за такими програмами в Криму та Краснодарському краї.

Раніше ISW повідомляв про такі схеми вивезення дітей з України під виглядом програм відпочинку та зазначав, що кілька дітей у Краснодарському краї та Криму були утримані для примусового усиновлення в російські родини.

Незалежне розслідування Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету показало, що з ймовірно понад 14 700 українських дітей, депортованих до Росії, лише 126 повернулися в Україну станом на січень 2023 року.

Твердження Львової-Бєлової про те, що певну кількість українських дітей повертають до їхніх родин, не заперечує того факту, що переважна більшість викрадених дітей не повертається в Україну. ISW продовжує оцінювати, що примусова депортація та усиновлення українських дітей є очевидним порушенням Женевської конвенції про запобігання геноциду та покарання за нього, а також складовою ширшої кампанії етнічної чистки.

21 грудня минулого року Україна повернула з РФ трьох дітей, депортованих під приводом "оздоровлення".

20 грудня вдалося повернути до України повернули підлітка, якого окупанти примусово депортували. 16-річний Сергій жив поблизу Маріуполя на Донеччині, незадовго до війни він втратив батьків. Росіяни силоміць вивезли його та багатьох інших дітей до Донецька, а згодом до РФ. Підліток повернувся на Батьківщину, де у нього проживає сестра.

17 грудня до України вдалося повернути двох рідних братів – 11-річного Марка та 18-річного Данила. Їхня мама також перебувала у полоні і повернулася на Батьківщину під час так званого "жіночого обміну".

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