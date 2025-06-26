Санчес "грав у хованки" з Мерцем: ЗМІ розкрили конфлікт між лідерами Іспанії та Німеччини

Іспанський прем’єр Педро Санчес. / © Associated Press

Перший саміт ЄС для нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца не обійшовся без дипломатичних холодків — іспанський прем’єр Педро Санчес навмисно уникав контактів із ним. Джерела в делегаціях говорять про глибокі політичні розбіжності, що переросли у відверту ворожнечу.

Як пише видання El Mundo.

За словами журналістів, у Гаазі Санчес спершу дистанціювався від президента США Дональда Трампа, а згодом — від Мерца. Поведінку іспанського прем’єра в пресі охрестили як “гру в хованки”. Іспанські ЗМІ прямо вказують, що його дії продиктовані не стільки ідеологічною позицією, скільки страхом втратити політичний контроль. “Він діє не з переконань, а з бажання зберегти владу”, — зазначає El Mundo.

Основні розбіжності між Берліном і Мадридом виникли в оборонній політиці. На відміну від більшості країн НАТО, Санчес виступає проти підвищення військових витрат до 5% від бюджету. Цей крок він вважає недоцільним на тлі внутрішніх соціальних викликів.

Додатковий конфлікт спричинила позиція Іспанії щодо Близького Сходу. Санчес вимагає призупинення угоди про асоціацію ЄС з Ізраїлем, посилаючись на звіти про можливі порушення прав людини в секторі Газа. У відповідь Мерц зайняв чітку позицію: Німеччина не підтримає такого рішення.

Не зійшлися лідери і в поглядах на міграційну політику. Санчес наполягає на ліберальному підході та відкритості до імміграції, тоді як Берлін підтримує посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС. “Ми, іспанці, — діти міграції і не станемо батьками ксенофобії”, — підкреслив Санчес у відповідь на ініціативи щодо обмеження в’їзду.

Політичне протистояння між Мадридом і Берліном загострюється — і стає все помітнішим на європейській арені.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня також відбулася зустріч президентів України та США — Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Як повідомив український лідер, вдалося “охопити всі дійсно значимі питання”.