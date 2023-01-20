Санду попросила в союзників системи ППО для Молдови: що сталося

Президентка Молдови Мая Санду просить союзників зміцнити можливості протиповітряної оборони держави. За її словами, Москва намагається дестабілізувати її країну.

Про це Санду сказала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters.

"Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також сподіваємося отримати трохи", - заявила президентка.

Вона наголосила, що військовий бюджет країни було збільшено. Наразі молдовський уряд веде переговори з ЄС та іншими союзниками щодо систем ППО.

Лідерка країни наголосила, що РФ намагається використати свій вплив на сепаратистський рух у "Придністров’ї", щоб дестабілізувати решту країни. Втім, зауважила Санду, такі зусилля Кремлю поки що не вдалися.

"Росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність", - каже президентка.

Ракети на території Молдови

14 січня 2023-го Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Згодом у Молдові прикордонний патруль виявив уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Також про знахідку повідомили в МВС Молдови.

Також 5 грудня біля міста Бричень також впала ракета. Її залишки у фруктовому саду виявив молдавський прикордонник.

Під час обстрілів України 31 жовтня у Молдові впала ракета, збита зенітною системою. Сталося північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.

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