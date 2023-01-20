Санду попросила в союзників системи ППО для Молдови: що сталося

Президентка наголошує на російській загрозі.
Президентка Молдови Мая Санду просить союзників зміцнити можливості протиповітряної оборони держави. За її словами, Москва намагається дестабілізувати її країну.
Про це Санду сказала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Reuters.
"Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом, але ми також сподіваємося отримати трохи", - заявила президентка.
Вона наголосила, що військовий бюджет країни було збільшено. Наразі молдовський уряд веде переговори з ЄС та іншими союзниками щодо систем ППО.
Лідерка країни наголосила, що РФ намагається використати свій вплив на сепаратистський рух у "Придністров’ї", щоб дестабілізувати решту країни. Втім, зауважила Санду, такі зусилля Кремлю поки що не вдалися.
"Росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність", - каже президентка.
Ракети на території Молдови
14 січня 2023-го Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Згодом у Молдові прикордонний патруль виявив уламки ракети у Бричанському районі, що межує з Україною. Також про знахідку повідомили в МВС Молдови.
Також 5 грудня біля міста Бричень також впала ракета. Її залишки у фруктовому саду виявив молдавський прикордонник.
Під час обстрілів України 31 жовтня у Молдові впала ракета, збита зенітною системою. Сталося північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.
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