Санду повідомила, коли Молдова зможе відмовитися від російських енергоносіїв

За її словами, країна практично не залежить від російського газу.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна здатна за два роки досягти енергетичної незалежності від країни-агресорки Росії.

Про це глава держависказала на каналі Moldova 1.

За її словами, в питаннях постачання газу Молдова вже "практично незалежна" від Москви. Санду зауважила, що повна енергонезалежність від Росії стане можлива через два роки, коли буде закінчено будівництво магістральної лінії електропередач Кишинів-Вулканешти. Ця лінія дозволить об'єднати енергосистеми Молдови та Румунії.

Президентка наголосила, що для Кишинева важливими є інвестиції у відновлювану енергетику та енергоефективність. Саме це й сприятиме посиленню важелів регулювання придністровського конфлікту.

"Я думаю, що з енергетичного боку той факт, що ми нарощуємо цю незалежність і в якийсь момент взагалі перестанемо залежати від Російської Федерації, збільшує наші важелі впливу, зокрема й у цьому процесі врегулювання придністровського конфлікту", - сказала президентка Санду.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови заявиляла, що Кремль намагається всіма силами змінити владу в її країні на проросійську, щоб використати країну як плацдарм у війні проти України, як Кремль зараз використовує Білорусь. У влади є докази того, як російські спецслужби планували повалити теперішню владу в Молдові.

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