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Санду висловилася про те, що допоможе відновити повноцінний мир в Україні

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Санду висловилася про те, що допоможе відновити повноцінний мир в Україні

Майя Санду / Фото: Associated Press

Війна РФ в Україні також принесла багато шкоди Молдові. 

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що відновлення повноцінного миру в Україні буде лише тоді, коли російська армія повністю залишить територію країни. 

Про це вона заявила під час пресконференції з президенткою Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Санду наголошує, необхідно докладати ще більше зусиль на глобальному рівні, аби РФ залишила українські території.

"Ми переконані, що необхідно більше зусиль, єдності та солідарності на глобальному рівні, щоб змусити Росію покинути Україну. Лише у такому разі мир може бути відновлено", - зауважила вона. 

Президентка Молдови каже, що війна РФ в Україні також принесла багато шкоди Молдові. Зокрема, країна зіткнулася з енергетичною кризою, у якій енергоресурси використовують як зброю. "Ця енергетична війна" відбувається не тільки в її Молдові. 

Санду каже, що мир в Україні важливий для добробуту всього континенту. "Війна принесла у Молдову велику економічну та соціальну шкоду, яку відчуває кожен громадянин", - пояснила Санду.

Як повідомлялося, у Молдові прибічники проросійської партії влаштовують антиурядові протести. Побоюючись симпатики українцям від мешканців Молдови, Москва хоче максимально використати соціальне незадоволення людей: через економіку схилити уряд Молдови на свій бік.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
867
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