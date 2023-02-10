Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Санду висунула на посаду прем'єра секретаря Радбезу Доріна Речана

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
548
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Санду висунула на посаду прем'єра секретаря Радбезу Доріна Речана

Мая Санду / Фото: Associated Press

Уряд Молдови пішов у відставку.

У Молдові новим прем'єр-міністром після відставки уряду Наталії Гаврилиці може стати Дорін Речан.

Про це заявила президентка Майя Санду після проведення консультацій з парламентськими фракціями.

"Ми маємо не лише вистояти, а й розвиватися, рухатися вперед. Економіка та безпека країни потребують другого дихання. Новий уряд має продовжувати очищення системи юстиції. Ми відповідаємо перед нашими громадянами, ми їм обіцяли очистити систему. Новий уряд має прискорити процес очищення системи від корупції", - сказала Санду.

Речан був радником президента з питань оборони та національної безпеки - секретар Вищої ради безпеки. До слова, Речан та Санду були колегами в урядах Філата та Лянки. Також від 2012-го до 2015-го років він був міністром внутрішніх справ, а Санду тоді обіймала посаду міністра освіти.

Нагадаємо, 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця повідомила, що подає у відставку. Санду прийняла звільнення. Президентка також подякувала за "величезну жертву та зусилля, спрямовані на те, щоб очолити країну під час таких криз".

Читайте також:

Зеленський у Брюсселі: гучні аплодисменти в Європарламенті та невдоволена міміка Орбана

Зеленський у Брюсселі: гучні аплодисменти в Європарламенті та невдоволена міміка Орбана

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
548
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація