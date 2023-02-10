Санду висунула на посаду прем'єра секретаря Радбезу Доріна Речана

У Молдові новим прем'єр-міністром після відставки уряду Наталії Гаврилиці може стати Дорін Речан.

Про це заявила президентка Майя Санду після проведення консультацій з парламентськими фракціями.

"Ми маємо не лише вистояти, а й розвиватися, рухатися вперед. Економіка та безпека країни потребують другого дихання. Новий уряд має продовжувати очищення системи юстиції. Ми відповідаємо перед нашими громадянами, ми їм обіцяли очистити систему. Новий уряд має прискорити процес очищення системи від корупції", - сказала Санду.

Речан був радником президента з питань оборони та національної безпеки - секретар Вищої ради безпеки. До слова, Речан та Санду були колегами в урядах Філата та Лянки. Також від 2012-го до 2015-го років він був міністром внутрішніх справ, а Санду тоді обіймала посаду міністра освіти.

Нагадаємо, 10 лютого прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця повідомила, що подає у відставку. Санду прийняла звільнення. Президентка також подякувала за "величезну жертву та зусилля, спрямовані на те, щоб очолити країну під час таких криз".

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