Санду вкотре засудила війну Кремля в Україні: "Молдова ніколи не буде на боці вбивць"

Лідерка додала, що Кишинів заявляв про спроби Росії втрутитися у внутрішні справи її країни.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна ніколи не буде "на боці вбивць". Саме тому Кишинів підтримує та надалі буде підтримувати Україну.

Про це Санду сказала в інтерв’ю телеканалу Moldova 1.

"Молдовани ніколи не були і не будуть на боці вбивць. Ми засудили агресію Росії проти України з першого дня війни", - зауважила президентка.

За словами молдовської лідерки, Кишинів заявляв про спроби Кремля повалити конституційний лад у Молдові.

"Коли у нас з'явилися переконливі докази того, що вони (РФ - Ред.) намагаються повалити владу в Кишиневі, демократично обрану громадянами Молдови, тоді ми вийшли і виступили публічно, щоб наш народ знав, хто наші друзі, а хто наші вороги", - зауважила вона.

Президентки наголосила, що її країна шукає ресурси для свого розвитку у Румунії, ЄС, США та Японії. Кремль країні не допомагає.

"Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодної копійки не прийшло. Ось звідки походить шантаж і війна", - заявила Санду.

Нагадаємо, Мая Санду заявляла, що не бачить небезпеки війни в Молдові, поки Україна стримує агресію Росії. Втім, Москва все ще намагається дестабілізувати ситуацію в її країні. також президентка Молдови висловила свою підтримку українському народу.

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