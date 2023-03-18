Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Санду вкотре засудила війну Кремля в Україні: "Молдова ніколи не буде на боці вбивць"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
179
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Санду вкотре засудила війну Кремля в Україні: "Молдова ніколи не буде на боці вбивць"

Майя Санду / Фото: Associated Press

Лідерка додала, що Кишинів заявляв про спроби Росії втрутитися у внутрішні справи її країни.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна ніколи не буде "на боці вбивць". Саме тому Кишинів підтримує та надалі буде підтримувати Україну.

Про це Санду сказала в інтерв’ю телеканалу Moldova 1.

"Молдовани ніколи не були і не будуть на боці вбивць. Ми засудили агресію Росії проти України з першого дня війни", - зауважила президентка.

За словами молдовської лідерки, Кишинів заявляв про спроби Кремля повалити конституційний лад у Молдові.

"Коли у нас з'явилися переконливі докази того, що вони (РФ - Ред.) намагаються повалити владу в Кишиневі, демократично обрану громадянами Молдови, тоді ми вийшли і виступили публічно, щоб наш народ знав, хто наші друзі, а хто наші вороги", - зауважила вона.

Президентки наголосила, що її країна шукає ресурси для свого розвитку у Румунії, ЄС, США та Японії. Кремль країні  не допомагає.

"Скільки грошей прийшло з Кремля на ремонт дитячих садків, шкіл і лікарень? Жодної копійки не прийшло. Ось звідки походить шантаж і війна", - заявила Санду.

Нагадаємо, Мая Санду заявляла, що не бачить небезпеки війни в Молдові, поки Україна стримує агресію Росії. Втім, Москва все ще намагається дестабілізувати ситуацію в її країні. також президентка Молдови висловила свою підтримку українському народу.

Читайте також:

Парламент Молдови за 2 хвилини змінив мову

Парламент Молдови за 2 хвилини змінив мову

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
179
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація