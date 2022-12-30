Санду заявила про неможливість відносин з Росією: "Держава, що вбиває своїх сусідів"

За її словами, немає чого обговорювати з Кремлем.

Президентка Молдови Мая Санду заявивила про неможливість підтримувати конструктивні відносини з агресоркою Росією після її дій в Україні.

Про це лідерка країни сказала під час телеефіру, пише Newsmaker.

Санду, відповідаючи на запитання про можливі зустрічі з представниками російської влади, зауважила, що "немає чого обговорювати з країною-агресоркою".

"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?", - зазначила Санду.

Нагадаємо, раніше у МЗС РФ звинуватили Маю Санду в утиску російськомовних". Так, прессекретарка відомства Марія Захарова прокоментувала новий Кодекс про вибори в Молдові. Мовляв, він "призведе до обмеження прав російськомовного населення".

Читайте також: