Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Санду заявила про неможливість відносин з Росією: "Держава, що вбиває своїх сусідів"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1179
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Санду заявила про неможливість відносин з Росією: "Держава, що вбиває своїх сусідів"

Майя Санду / Фото: Associated Press

За її словами, немає чого обговорювати з Кремлем.

Президентка Молдови Мая Санду заявивила про неможливість підтримувати конструктивні відносини з агресоркою Росією після її дій в Україні.

Про це лідерка країни сказала під час телеефіру, пише Newsmaker.

Санду, відповідаючи на запитання про можливі зустрічі з представниками російської влади, зауважила, що "немає чого обговорювати з країною-агресоркою". 

"На жаль, такими інструментами працює Росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з Росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?", - зазначила Санду.

Нагадаємо, раніше у МЗС РФ звинуватили Маю Санду в утиску російськомовних". Так, прессекретарка відомства Марія Захарова прокоментувала новий Кодекс про вибори в Молдові. Мовляв, він "призведе до обмеження прав російськомовного населення".

Читайте також:

Воєнні паралелі і схожі сценарії: СРСР в Афганістані та Росія в Україні

Воєнні паралелі і схожі сценарії: СРСР в Афганістані та Росія в Україні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1179
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація