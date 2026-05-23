Санду зробила гучну заяву про переговори з Путіним: "це єдиний спосіб повернути мир"

Президентка Молдови Мая Санду / © Associated Press

Росія наразі абсолютно не зацікавлена у припиненні бойових дій та реальних мирних переговорах. Тому Захід має відкинути ілюзії та кардинально змінити тактику, а Європа повинна готуватися до тривалого протистояння та бити по слабких місцях Москви.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду під час виступу на міжнародному форумі GLOBSEC у Празі.

Єдиний спосіб повернути мир

За словами Санду, будь-які спроби домовитися з Володимиром Путіним без позиції сили приречені на провал. Вона наголосила, що Кремль розуміє лише мову ультиматумів.

«Потрібно посилити економічний тиск на Росію. Не думаю, що Кремль і Путін зацікавлені в серйозних мирних переговорах. Підтримка України — будь-яка підтримка, якої вона потребує, — має тривати. Це єдиний спосіб повернути мир у наш регіон», — категорично зазначила лідерка Молдови.

Крім того, президентка попередила європейських політиків про необхідність жорстко протистояти російській гібридній війні, яка вже включає кібератаки, відверті інформаційні маніпуляції та незаконне тіньове фінансування політичних сил задля дестабілізації Європи.

Війна в Україні — що відбувається з переговорами

Небажання Москви йти на компроміси вже призвело до заморожування дипломатичних контактів на найвищому рівні. Держсекретар США Марко Рубіо офіційно підтвердив, що тристоронні переговори між Україною, РФ та США зупинено через їхню абсолютну неефективність та відсутність реального прогресу.

Американська сторона наголосила, що Вашингтон відмовився від марної трати часу і готовий відновити свою посередницьку місію лише тоді, коли з’являться адекватні передумови для продуктивного діалогу.

Експерти також підтверджують, що будь-які домовленості про припинення війни залежать винятково від прямого бажання Києва та Москви, а західні партнери не ухвалюватимуть жодних рішень за спиною України, використовуючи лише економічні важелі впливу на агресора.

За словами політтехнолога Руслана Рохова, змусити Кремль до миру може лише прагматичне співвідношення витрат і здобутків: російська влада погодиться зупинити агресію тільки тоді, коли ціна продовження конфлікту стане для неї критичною і перевершить будь-які міфічні вигоди від війни.

