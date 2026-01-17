Санітарний літак із Грозного приземлився у Внуково: припускають, що на борту міг бути син Кадирова

Син Кадирова / © із соцмереж

У московському аеропорту Внуково вночі приземлився «літак-госпіталь» МНС РФ, який вилетів із Грозного після повідомлень про ДТП за участю Адама Кадирова — сина глави Чечні Рамзана Кадирова.

За даними FlightRadar, санітарний борт Ан-148-100-ЕМ МНС Росії прибув до Внуково о 01:10 за московським часом. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Вони звертають увагу, що виліт із Грозного відбувся після повідомлень про ДТП, в якому нібито міг постраждати Адам Кадиров.

Також журналісти зазначають: слідом за санітарним літаком до Москви вилетів Airbus із бортовим номером RA-73417 компанії «РусДжет». За твердженням «Важных историй», цей борт пов’язують з бізнесменом та ексдепутатом Євгеном Туголуковим, а сам Рамзан Кадиров, як стверджується, регулярно користувався ним для перельотів до ОАЕ.

Водночас наразі офіційного підтвердження, що Адам Кадиров перебував на борту санітарного літака, наразі немає.

Пізніше стало відомо, що санітарний вертоліт приземлився на дах Боткінської лікарні. Навколо чергує поліція.

Торік Рамзан Кадиров призначив свого 17-річного сина Адама куратором МВС по республіці, тож тепер усі силовики регіону підпорядковуються йому.

Нагадаємо, через важкий стан здоров’я ставленика Кремля Рамзана Кадирова в російській республіці Чечні назріває боротьба за «престолонаслідування». За повідомленнями джерел, близьких до української розвідки, 49-річний Кадиров страждає від гострого панкреатичного некрозу та проблем із нирками. Востаннє його публічно бачили понад тиждень тому — він був виснаженим і пересувався з допомогою інших.