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Санкцій недостатньо: Кулеба розповів, як зупинити війну в Україні

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Санкцій недостатньо: Кулеба розповів, як зупинити війну в Україні

Кулеба закликав світ допомагати Україні зброєю.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних союзників допомогти Україні зброєю, оскільки санкцій, які запровадили проти Росії недостатньо. 

Про це голова МЗС сказав під час брифінгу. 

Дмитро Кулеба закликав Захід негайно надати Україні нову військову допомогу та наголосив, що санкцій проти РФ поки недостатньо, щоб зупинити російську агресію. 

"Санкції завдають шкоди Росії, але їх недостатньо, щоб зупинити війну", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер прибув з візитом у Брюссель, де взяв участь у засіданні міністрів G7.

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