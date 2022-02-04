Санкції на завершальній стадії: Кулеба обговорив з Блінкеном стримування агресії Росії

Санкції на завершальній стадії: Кулеба обговорив з Блінкеном стримування агресії Росії

Підготовка "скоординованих євроатлантичних санкцій" проти Росії перебуває на завершальному етапі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові з державним секретарем США Ентоні Блінкеном обговорив подальші кроки для стримування агресивних намірів Росії.

Про це інформує пресслужба МЗС.

"Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії", — йдеться в повідомленні.

Сторони відзначили прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти Росії та вихід цієї роботи на завершальний етап.

Блінкен і Кулеба також обговорили переговори у Нормандському форматі. Вони закликали РФ до конструктивної позиції в наступних раундах переговорів.

На завершення очільник МЗС подякував за безпрецедентну військову допомогу від США. Своєю чергою держсекретар підтвердив, що адміністрація Байдена працює над наданням додаткової допомоги США для посилення економіки України на тлі російської загрози.

Нагадаємо, що Британія обіцяє ввести "найжорсткіші" санкції проти друзів-олігархів Путіна.

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