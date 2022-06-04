"Санкції повинні бути ще жорсткішими": ЄС почав працювати над сьомим пакетом обмежень проти Росії

"Санкції повинні бути ще жорсткішими": ЄС почав працювати над сьомим пакетом обмежень проти Росії

Європейський Союз вже розпочав роботу над сьомим пакетом санкції проти Росії від початку її повномасштабного вторгнення до України. Зокрема, обмеження стосуватимуться російського газу.

ЄС також працює над ймовірною конфіскацією активів Росії в Європі, а не лише над їхнім заморожуванням.

Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський в інтерв'ю PAP.

"Санкції повинні бути ще жорсткішими – в контексті того газу, який Росія ще може продати, в контексті відключення всіх російських банків від системи SWIFT. Я говорю в основному про "Газпромбанк", який використовується Росією в її промисловості", – сказав заступник міністра.

Яблонський наголосив на необхідності запровадження ембарго на технології, які РФ може постачати і використовувати у своїй промисловості.

Заступник голови польського МЗС також зауважив, що необхідно конфіскувати російські активи в Європі, а не просто заморозити їх. За його словами, роботи щодо цього питання вже ведуться.

Нагадаємо, 3 червня посли ЄС таки затвердили шостий санкційний пакет проти Росії та запровадили санкції проти Білорусі за підтримку війни проти України.

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