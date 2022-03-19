Санкції проти олігархів РФ ніколи не скасують, а Абрамович не повернеться до Великої Британії - Ліз Трасс

Санкції проти олігархів РФ ніколи не скасують, а Абрамович не повернеться до Великої Британії - Ліз Трасс

Олігархічна верхівка Росії ​​сприяла розв'язанню війни з Україною.

Запроваджені санкції проти російських олігархів ніколи не будуть зняті.

Про очільниця МЗС Британії Ліз Трасс заявила в інтерв'ю газеті The Times.

Вона підкреслила, що що російські олігархи сприяли розв'язанню війни з Україною, оскільки не вплинули на Володимира Путіна.

"Ці олігархи дозволили Володимиру Путіну робити те, що він робить. На його руках кров", - сказала Трасс.

За її словами, російський олігарх Роман Абрамович вже не зможе повернутися до Великої Британії.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти 386 депутатів РФ, які підтримали вторгнення до України.

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